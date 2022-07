Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, una nuova macchinazione della dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta) rischierà di mettere un freno ai sentimenti che Carmen Villanueva (Amparo Piñero) starà cominciando a provare per il “servo” Kiros (Ivan Mendez). Cerchiamo quindi di capire meglio che cosa succederà nella parte della soap iberica ambientata a Rio Muni nel 1955.

Un Altro Domani, news: Francisco e i problemi col gioco

Tutto partirà quando Francisco (Sebastian Haro) non potrà pagare la seconda rata del debito contratto con Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia) poiché spenderà gran parte dei soldi nelle bische clandestine. Oltre a mettere in una situazione di forte pericolo Carmen e Kiros, che verranno aggrediti dal fornitore Mateo, il Villanueva Senior verrà messo all’angolo da Patricia, la quale gli anticiperà che intende risolvere il problema a suo modo per evitare che Ventura possa minacciarli e costringerli per l’ennesima volta a valutare l’ipotesi di lasciare la Guinea per tornare in Spagna.

Una volta che accetterà il patto, Francisco si troverà quindi ad assistere ad una riunione organizzata da Patricia, dove quest’ultima farà una proposta al Velez de Guevara per risolvere definitivamente i loro contrasti economici…

Un Altro Domani, spoiler: Patricia propone a Ventura di fare sposare Victor e Carmen

Eh sì: in pratica, la cattivona suggerirà a Ventura di favorire l’avvicinamento e, in seguito, il matrimonio tra il figlio “dongiovanni” Victor (Jon Lopez) e Carmen. Ovviamente, Patricia preciserà a Ventura che i due ragazzi dovranno cominciare a piacersi in maniera apparentemente naturale, per evitare che possano rifiutare di mettersi insieme qualora venisse alla luce il loro accordo.

Appena capirà che l’unione tra Victor e Carmen estinguerà automaticamente il debito di Francisco, Ventura aggiungerà però un tassello alla proposta e chiederà a Patricia di assumere il figlio nella fabbrica dei Villanueva, dandogli un ruolo di rilievo. Si tratta di una richiesta che la Godoy dovrà accettare, visto che così non dovranno più un soldo a Velez de Guevara.

Un Altro Domani, trame: Carmen e la confessione a Linda

Un vero e proprio “matrimonio combinato”, seppur tenuto nascosto, del quale non verranno informati né Victor e né tanto meno Carmen. Non a caso, quest’ultima si sentirà sempre più legata a Kiros e confesserà a Linda (Esperanza Guardado) di aver finalmente sentito le farfalle nello stomaco e le sue gambe tremare, segno del fatto che si è innamorata.

Tuttavia, visto che la ragazza non farà mai il nome del diretto interessato, Linda crederà per errore che Carmen si sia innamorata di Victor e, pur giurandole che non rivelerà a nessuno ciò che le ha appena detto, le consiglierà di andare avanti, dato che ormai vive sotto lo stesso tetto della sua “dolce metà”. Un vero e proprio equivoco che potrebbe sfuggire di mano visto che, come le puntate andate in onda hanno già mostrato, Linda è piuttosto pettegola e difficilmente tiene un segreto per sé…