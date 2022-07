Fine dell’amicizia tra Julia Maria Infante e Tirso Noguera di Un altro domani?

Il Il trasferimento momentaneo di Sergio Cuevas (Miguel Brocca) spingerà pian piano Tirso Noguera (Oliver Ruano) ad allontanarsi da Julia Maria Infante (Laura Ledesma). Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, l’affascinante ristoratore deciderà infatti di porre fine alla sua amicizia con la ragazza, che resterà particolarmente sorpresa. Entriamo quindi nei dettagli per capire che cosa succederà…

Un Altro Domani, news: Julia chiede a Tirso di poterlo conoscere meglio ma…

La trama inizierà a delinearsi quando Julia noterà che Tirso è più triste del previsto. A quel punto, la Infante si mostrerà interessata a conoscere meglio il passato del Noguera per capirlo meglio e mettere delle basi più solide alla loro nascente amicizia, motivo per cui gli darà appuntamento una sera a cena.

Ovviamente Tirso sarà al settimo cielo per quello che considererà a tutti gli effetti un appuntamento e non esiterà a chiedere consigli ad Elena Prieto (Aida de la Cruz) per avere un look adatto alla serata. Julia però si farà assorbire dai problemi legati all’apertura del suo mobilificio e, pur ricordandosi dell’impegno preso con Tirso, preferirà passare la serata con Sergio perché, a suo dire, le avrà dato la giusta ispirazioni per rendere più belli i mobili da creare e vendere.

Un Altro Domani, spoiler: Tirso interrompe l’amicizia con Julia

Fortemente deluso dalla decisione di Julia, della quale si sarà innamorato, Tirso comincerà a sentirsi preso in giro e non potrà fare a meno di pensare che l’ultima arrivata sia soltanto un’egocentrica che dà valore esclusivo ai suoi desideri, dimenticandosi in fretta e furia delle persone che le gravitano attorno quando ormai non le servono più.

Un pensiero decisamente duro che il Noguera non esiterà a riportare alla Infante: Tirso, infuriato, le ricorderà che gli aveva già dato diverse volte buca prima della cena saltata e di conseguenza non vorrà più saperne di essere amico di Julia.

Un Altro Domani, trame: Julia e Tirso su due fronti opposti

Ma il destino non sarà d’accordo! L’occasione arriverà quando Tirso comunicherà a tutti i vicini che non intende occuparsi delle pratiche annuali per ottenere il riconoscimento del paesello come uno dei più affascinanti di tutta la Spagna. Visto che sarà presente alla riunione, Julia si porrà a muso duro contro il Noguera e si farà avanti per prendere il suo posto, anche se sarà totalmente inconsapevole di tutte le procedure da seguire.

L’ennesimo colpo di testa di Julia che non farà altro che complicare il suo difficile rapporto con Tirso, il quale capirà immediatamente che la ragazza ha agito in tal senso solo per dargli fastidio. Come andrà a finire?