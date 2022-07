Un posto al sole: Alberto Palladini arriverà alla verità? | Mariano Tregara aggredito

Come avrete notato, il ritorno del pentito Mariano Tregara (Lello Giulivo) a Un posto al sole ha messo radici in diverse storyline della soap: sta rovinando la vita del povero Raffaele Giordano (Patrizio Rispo), è in procinto di creare problemi nel rapporto tra Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano) e infine, entrando nello specifico di questo post, ha rischiato di danneggiare il già precario equilibrio di Clara (Imma Pirone), la figlia dell’ex boss.

La ragazza ha reagito molto male alla lettera inviatale dal padre: nonostante Tregara abbia rassicurato la consanguinea sulla sua conversione avvenuta per fede, lei non si fida e soprattutto non può perdonare il genitore per averle portato via la madre, a cui era legatissima.

Anticipazioni Un posto al sole: Mariano Tregara viene ferito in carcere!

Il lato positivo di tutto questo è che Clara sembra aver ritrovato sulla sua strada una certa armonia con Alberto (Maurizio Aiello), che l’ha molto supportata nella preparazione dell’esame di maturità. E sarà proprio il Palladini che, nelle prossime puntate di Upas, inizierà a sospettare che possa essere proprio Mariano il pentito che collabora con Nicotera.

Intanto, per Tregara si preparano brutti momenti: come già vi abbiamo segnalato, finora il padre di Clara è riuscito a essere protetto totalmente da Eugenio. Ma stavolta il magistrato non riuscirà a farcela: Mariano verrà aggredito e ferito in carcere, cosa che galvanizzerà tantissimo il losco Lello Valsano (Gianluca Pugliese) e i suoi amici…

Insomma, la vicenda è in piena “ebollizione” e non smetterà di esserlo nei prossimi mesi… cosa che non promette nulla di buono!