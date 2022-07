Anticipazioni Upas: famiglia Giordano, il dramma continua?

In questi giorni i telespettatori di Un posto al sole hanno assistito alla “decimazione” del clan Argento (o di quel che ne restava), dopo mesi in cui i malviventi hanno condizionato tante vicende narrate nella soap. Lo strascico di queste situazioni, però, continua e continuerà a tenere banco nella fiction quotidiana di Rai 3.

Al momento ciò che più salta all’occhio è la crisi che si va approfondendo tra Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli), con quest’ultima che non ha accettato il ruolo di supporto giocato da Elvira (Giusi Cataldo) in tutta la faccenda. La dottoressa Bruni sembra avviata verso una fase di grande difficoltà e infatti, nonostante il marito farà il possibile affinché la tensione si sciolga, le cose continueranno ad andare male.

Spoiler Un posto al sole: Ornella sempre più in crisi

Pare insomma che Ornella finisca per mettersi in discussione non solo da un punto di vista matrimoniale ma anche personale: entrerà in un vero e proprio tunnel?

Comunque sia, un po’ tutti i rapporti all’interno della famiglia Giordano faticheranno a tornare alla normalità, anche perché con l’andare avanti delle puntate potrebbe anche succedere dell’altro. A nessuno sarà sfuggito che Lello Valsano (Gianluca Pugliese) non è stato ancora catturato: ci sarà qualche colpo di coda? Presto ne sapremo di più, ma ci risulta che questa trama finirà per coinvolgere persino l’unico personaggio che finora non ne era stato “toccato”…