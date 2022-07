Un posto al sole: rivedremo Fabrizio Rosato? Anticipazioni

Un posto al sole: che fine ha fatto Fabrizio Rosato?

Diversi telespettatori si stanno accorgendo che da un po’ di tempo il personaggio di Fabrizio Rosato sembra totalmente scomparso dai radar di Un posto al sole. In effetti, quello che ormai è definibile l’ex marito di Marina (Nina Soldano) non sta apparendo più nella soap partenopea di Rai 3… ma è davvero uscito di scena?

Iniziamo col dire che le ultime scene di Fabrizio a Upas sono legate all’addio a Marina: l’imprenditore – grazie soprattutto all’intromissione della “solita” Lara Martinelli (Chiara Conti) – aveva scoperto che il legame tra la Giordano e Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) non si era mai del tutto estinto e a quel punto, completamente rassegnato, aveva deciso di separarsi e di percorrere un cammino “in solitaria”.

Marina di Un posto al sole sempre più proiettata verso Ferri

Questa svolta è avvenuta diversi mesi fa e da allora Fabrizio non è più comparso in video, ma il suo interprete Giorgio Borghetti figura ancora nell’elenco degli attori citati nella sigla di testa. Questo vuol dire che ci sarà modo di rivederlo?

Effettivamente, nelle prossime settimane pare che Marina e Fabrizio avranno modo di ristabilire un contatto, ma ancora non è chiaro se l’eventuale rientro di Rosato sarà una “toccata e fuga” (come appare più probabile) o qualcosa di più. Quel che è certo è che in realtà Marina sembra sempre più proiettata verso il suo amore storico Roberto Ferri, ma vedrete che i prossimi mesi potrebbero non essere affatto facili per lei…