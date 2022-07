Spoiler: per Ramon di Una vita inizia un grande incubo, colpa di Aurelio Quesada

Un improvviso ricatto sconvolgerà Ramon Palacios (Juanma Navas) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Tutto partirà quando Aurelio Quesada (Carlos de Austria) comincerà ad interessarsi al legame di Ramon con Fidel Soria (Alejandro Siguenza). Da allora per il suocero di Lolita (Rebeca Alemany) inizierà un vero e proprio calvario…

Una Vita, news: Aurelio conosce Fidel

Aurelio conoscerà Fidel nel corso dell’inaugurazione del suo primo laboratorio, ciò perché Soria farà parte della cerchia di un ministro che il Quesada avrà invitato all’evento. Fatto sta che, durante le presentazioni, Fidel farà sapere ad Aurelio di conoscere il quartiere di Acacias perché amico di Ramon e conoscente di Lolita.

A quel punto, il cattivone della telenovela penserà di indagare a fondo sul legame che intercorre tra i due uomini e capirà che hanno messo su un’organizzazione contro la legge per torturare (e, se capita, uccidere) gli anarchici. Aurelio darà dunque il via ad un piano quando avrà la certezza del fatto che Ramon e Fidel sono coinvolti nell’assassinio di Fausto Salazar (Aitor Campo), ossia colui che cinque anni prima aveva organizzato l’attentato anarchico nel quartiere…

Una Vita, trame: che cosa ha in mente Aurelio?

Entusiasta per la scoperta, Aurelio avrà modo di confrontarsi con la moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e le anticiperà che intende utilizzare il segreto “fuori legge” di Fidel e Ramon per liberarsi per sempre del traditore David Exposito (Aleix Rengel Meca). Da un lato la dark lady non capirà bene che cosa abbia in mente il marito, dall’altro il Quesada si mostrerà sicuro della sua intenzione e assicurerà alla consorte che, grazie al Palacios, non entreranno mai nella lista dei sospettati della morte di David.

Certo delle sue parole, Aurelio convocherà dunque Ramon a casa sua e gli rivelerà che ha scoperto ciò che fanno lui e Fidel agli anarchici. Tuttavia, gli proporrà una via d’uscita per non denunciarlo alle Autorità…

Una Vita, spoiler: Aurelio “chiede” a Ramon di uccidere David

Eh sì: per mantenere il silenzio sui crimini che ha compiuto insieme a Fidel, Aurelio chiederà a Ramon di utilizzare la sua “illecita organizzazione” per sbarazzarsi di David. Dato che starà cominciando ad avere dei sensi di colpa per quanto già fatto, il Palacios Senior tenterà di tirarsi indietro, ma il Quesada insisterà col suo ricatto e gli farà presente che non gli rimane altra opzione se non quella di accontentarlo.

Come andrà dunque a finire? Ramon si piegherà al ricatto e farà del male a David oppure succederà dell’altro? Quel che è certo è che gli episodi successivi della telenovela saranno piuttosto tachicardici, visto che il gran finale di tutte le storie è decisamente vicino…