Fidel conosce Aurelio nelle nuove puntate di Una vita

Nonostante il parere contrario di tutti i vicini di calle Acacias, Aurelio Quesada (Carlos de Austria) riuscirà ad aprire i suoi laboratori chimici senza fare troppa fatica. Proprio per questo, nelle prossime puntate italiane di Una Vita incomincerà ad interagire inaspettatamente con Fidel Soria (Alejandro Siguenza), il nuovo personaggio che è molto vicino a Ramon Palacios (Juanma Navas) e a Lolita (Rebeca Alemany).

Una Vita, news: Aurelio e Valeria mettono i vicini contro Aurelio

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che saranno David Exposito (Aleix Rengel Meca) e Valeria Cardenas (Roser Tapias) a svelare ai residenti di Acacias che è stato Aurelio a sguinzagliare contro di loro Luis Mañas (Félix Herzog) affinché li minacciasse e costringesse a vendere le loro attività commerciali per costruire diversi laboratori chimici ad Acacias.

Visto che tutti quanti decideranno di appoggiarsi a lui, David si farà carico delle proteste di Lolita, dei Sacristan e di Fabiana (Inma Perez Quiros) e Servante (David V. Muro) per muovere guerra al Quesada, ma nessun tentativo da parte sua andrà a buon fine. Non riuscirà neanche l’idea di rivolgersi al giornalista Jorge Gaztelu (Sergio Caballero), il quale verrà prontamente corrotto da Aurelio affinché scriva sul quotidiano tutti i benefici che i laboratori Quesada porterebbero in città.

Il marito di Genoveva (Clara Garrido) continuerà quindi ad agire indisturbato e, a dispetto del clamore che si riverserà contro di lui da parte degli abitanti di Acacias, porterà a termine l’inaugurazione di un primo laboratorio. Nel corso della festa avverrà però il colpo di scena…

Una Vita, spoiler: Fidel si presente all’inaugurazione del laboratorio di Aurelio

Eh sì: vi anticipiamo che, oltre ad alcuni politici di rilievo e a Ignacio Quiroga (Marco Caceres), anche Fidel si presenterà al party organizzato da Aurelio e non esiterà a fargli sapere che, ormai da diverso tempo, intrattiene un’amicizia con Ramon e Lolita. Ma per quale motivo, Soria andrà lì? Avrà per caso scoperto che il Quesada è invischiato nell’attentato anarchico ad Acacias di cinque anni prima o ci sarà sotto dell’altro?

Fidel starà per caso cercando per caso un motivo per farlo fuori, esattamente come avrà fatto con Leonardo e con Fausto Salazar (Aitor Campo) utilizzando il suo ruolo di funzionario di polizia, oppure sarà davvero lì per accompagnare un conoscente, come dirà ad Aurelio? Difficile da credere, ovviamente, che possa trattarsi di pura casualità!

Una Vita, trame: cosa c’entra Ramon con Aurelio?

E infatti la storia prenderà un’altra direzione: senza addentrarci troppo nella spiegazione, di cui parleremo più approfonditamente in uno dei nostri post successivi, possiamo infatti dirvi che Aurelio comincerà ad interessarsi all’amicizia tra Fidel e Ramon perché vorrà scoprire se la stessa nasconde degli inconfessabili segreti nell’armadio. Per quale ragione? Tutto ciò avrà a che fare con David Exposito, di cui il Quesada vorrà assolutamente liberarsi…