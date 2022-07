Una Vita: Aurelio sempre più minaccioso, Valeria lascia David?

Per ottenere la formula del gas tossico con cui intende arricchirsi, il cattivissimo Aurelio Quesada (Carlos de Austria) sarà disposto a tutto. Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Una Vita, si farà sempre più minaccioso con Valeria Cardenas (Roser Tapias) e il suo vero marito Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos)…

Una Vita, news: Aurelio sequestra Rodrigo

A portare ad Acacias Rodrigo sarà Genoveva Salmeron (Clara Garrido) grazie alle investigazioni del detective Cuevas. Tuttavia, grazie al maggiordomo Marcelo Gatzanaga (Patxi Santamaria), Aurelio non farà fatica a scoprire che il professor Lluch si trova in città e, dopo aver ucciso Cuevas, porterà lo stesso Rodrigo nel laboratorio che avrà fatto costruire per dare inizio ai nuovi lavori tesi a ricreare il gas.

Nonostante il suo atteggiamento minaccioso, Rodrigo rifiuterà categoricamente di collaborare con Aurelio perché non vorrà avere sulla coscienza decine e decine di vittime, che il Quesada potrebbe appunto causare qualora vendesse il gas alle nazioni belligeranti o a dei criminali senza scrupoli. Per costringerlo ad accettare, Aurelio arriverà così a non dare né da bere e né da mangiare al Lluch ma anche questo non servirà…

Una Vita, spoiler: Aurelio sempre più minaccioso con Valeria e Rodrigo

Tutto ciò a quali sviluppi porterà? Visto che non otterrà in breve tempo i risultati sperati, Aurelio si alleerà nuovamente con la moglie Genoveva e, col suo aiuto, riuscirà a rapire Valeria. La povera Cardenas verrà quindi condotta nello stesso laboratorio dove Rodrigo è incatenato da giorni.

Fatto sta che, una volta che la donna arriverà lì, Aurelio lascerà intendere a Rodrigo che darà ordine ad uno dei suoi uomini di sgozzare Valeria qualora non dovesse accettare di dargli la formula del gas. Il professor Lluch non avrà dunque altra scelta se non quella di piegarsi alla volontà del Quesada, ma gli chiederà in cambio la sua libertà e quella della consorte quando avrà portato a termine il suo compito.

Il darkman della telenovela sembrerà accettare queste condizioni, tant’è che libererà immediatamente la Cardenas dopo essersi fatto promettere che lei non racconterà nemmeno a David Exposito (Aleix Rengel Meca) del sequestro lampo.

Una Vita, trame: Valeria “lascia” David

In ogni caso, almeno per ora, Rodrigo dovrà continuare a collaborare con Aurelio, dato che quest’ultimo pretenderà che non si limiti soltanto a passargli la formula ma anche a ricreare “fisicamente” il gas con l’equipe di chimici che ha ingaggiato. Si tratterà di una situazione pericolosissima, capace di generare in Valeria uno stato eccessivo di stress, che lei riverserà su David appena rimetterà piede ad Acacias.

Possiamo anticiparvi che, contrariamente a quanto promesso, Valeria confesserà a David di essere stata rapita da Aurelio ma, al tempo stesso, gli farà sapere che deve rinunciare al loro amore perché sarebbe crudele abbandonare Rodrigo dopo tutto ciò che sta rischiando per proteggerla.

David non potrà fare a meno di soffrire per la decisione presa dalla Cardenas, visto che insieme stavano progettando di rifarsi una vita in America; ovviamente anche Valeria non sarà felice all’idea di rinunciare a David, ma riterrà giusto agire così anche per rispetto dell’amore provato per tanto tempo per Rodrigo. Insomma, l’intreccio sarà difficile da risolvere, motivo per cui la storyline riserverà ancora delle sorprese…