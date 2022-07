Mai fidarsi di un corteggiatore garbato, se in fondo non lo si conosce affatto. Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, la giovane Azucena Rubio (Judith Fernandez) dovrà infatti ricredersi sul conto di Angel Lopez Saldaña (Ismael Abadal), il pretendente scelto dalla madre Hortensia (Amaia Lizzarralde) e dall’impicciona zia Rosina (Sandra Marchena).

Una Vita, news: Azucena scarica Angel ma…

Azucena comincerà a mostrare dei segni di insofferenza verso Angel quando lui non interverrà per fermare un tentativo di rapina nel corso di una festa benefica organizzata da Servante (David V. Muro). Ad evitare il furto penserà infatti Guillermo Sacristan (Julio Peña), che così riconquisterà al 100% tutte le attenzioni della giovane Rubio.

Potendo contare anche sull’appoggio di Casilda (Marita Zafra), che tiferà per un lieto fine tra lei e Guillermo, Azucena scaricherà Angel, andando incontro alla furia di Hortensia e Rosina, e si preparerà ad un primo vero e proprio appuntamento con il Sacristan. Non tutto andrà però bene, visto che, poco prima dell’incontro, Azucena assisterà ad un bacio tra Guillermo e Claudia (Claudia Pellicier), la sua compagna di ballo, nel vicolo di calle Acacias…

Una Vita, spoiler: Angel insulta Azucena

Scossa, Azucena eviterà così di incontrare Guillermo, che a sua volta sarà caduto in una vera e propria trappola. Negli episodi successivi della telenovela, emergerà infatti che Angel ha pagato Claudia per baciare il Sacristan poco prima del suo incontro con la Rubio. Tutto ciò permetterà a Lopez Saldaña di farsi nuovamente avanti con Azucena, anche se la reazione della fanciulla non sarà quella desiderata.

Possiamo infatti anticiparvi che, nonostante la mole di regali ricevuti, la Rubio non vorrà proprio saperne di concedere una seconda chance a Angel. Quest’ultimo finirà quindi per innervosirsi e, dopo aver trattato in malo modo Casilda, se la prenderà anche con Azucena, insultandola con delle parole poco lusinghiere e mettendo in dubbio la sua rispettabilità. Fatto sta che la discussione verrà anche sentita da Hortensia e Rosina, che a quel punto si ricrederanno sul conto del Lopez Saldaña e lo cacceranno via di casa!!!

Una Vita, trame: Jerónimo contro Rosina e Hortensia

La storyline non sarà però ancora terminata: il giorno successivo all’infuocato alterco, si presenterà ad Acacias Jerónimo López-Saldaña (Antonio del Olmo), che si scaglierà a sua volta contro Rosina e Hortensia per come, a suo dire, avranno preso in giro il figlio Angel. Anche in questo caso, fortunatamente, la discussione non farà in tempo a degenerare perché Pascual Sacristan (Octavi Pujades) inviterà l’aristocratico ad andarsene.

I contrasti saranno però definitivamente terminati? E soprattutto come farà Azucena a capire che il bacio tra Guillermo e Claudia era il frutto di un piano maligno orchestrato da Angel?