Quando la relazione tra i giovani Guillermo Sacristan (Julio Pena) e Azucena Rubio (Judith Fernandez) sembrerà sul punto di decollare, un nuovo imprevisto rischierà di mandare tutto in malora. Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, i due cadranno infatti vittime di un piano ordito dal rampollo Angel López-Saldaña (Ismael Abadal), il ricco corteggiatore di Azucena..

Una Vita, trame: Azucena scarica Angel

Come vi abbiamo già raccontato in precedenza, Azucena deciderà di porre fine al corteggiamento di Angel quando quest’ultimo, al contrario di Guillermo, non avrà il coraggio di intervenire in difesa dei vicini nel corso di un tentativo di rapina che avverrà durante un “gala di ballo” di beneficenza. A quel punto, la Rubio comincerà a non risponderà più alle telefonate del López-Saldaña e troncherà con lui.

Da un lato la decisione presa da Azucena non farà per niente piacere a Hortensia (Amaia Lizzarralde), che con l’aiuto di Rosina (Sandra Marchena) cercherà di obbligarla a ritornare sui suoi passi, dall’altro la fanciulla non avrà occhi che per Guillermo e accetterà di uscire al suo fianco per fare una passeggiata. In quella determinata sera, Azucena farà però un’amara scoperta…

Una Vita, spoiler: Azucena vede Guillermo mentre bacia Claudia

Nell’orario previsto per l’uscita, Azucena si presenterà infatti nel vicolo di calle Acacias e vedrà un bacio tra Guillermo e Claudia (Claudia Pellicer), la sua compagna di danza. Sconvolta, la Rubio ritornerà immediatamente in lacrime a casa sua e non farà in tempo a vedere che il giovane Sacristan rifiuterà le avance di Claudia, ricordandole che settimane prima aveva deciso di interrompere la loro frequentazione poiché innamorato di Azucena.

Tuttavia, nei giorni successivi, Azucena farà il possibile per evitare di incrociare Guillermo e, come se non bastasse, Angel ritornerà alla carica, spedendole diversi e costosi regali. Ma per quale ragione?

Una Vita, news: Angel ha pagato Claudia per baciare Guillermo!

La risposta, abbastanza ovvia, non tarderà ad arrivare. I telespettatori avranno infatti modo di assistere ad un dialogo tra Angel e Claudia dal quale sarà chiaro che il rampollo ha pagato la ballerina per baciare Guillermo proprio di fronte ad Azucena e far scoppiare la coppietta felice.

Ma per quanto tempo durerà l’inganno? E soprattutto, dopo la delusione provata, Azucena riconsidererà davvero l’idea di fidanzarsi con Angel, proprio come mamma Hortensia vorrebbe per risolvere i suoi problemi economici e darle una stabilità più certa?