Trame Una vita, anticipazioni su Dori Navarro

La nascente relazione tra Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e l’infermiera Dori Navarro (Leonor Martin) verrà osteggiato da un personaggio inaspettato. Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, Lolita (Rebeca Alemany) si schiererà apertamente contro la coppietta e deciderà di coinvolgere Marina (Rosanna Espinós) nella questione. Una storyline che porterà alla luce il segreto della Navarro…

Una Vita, news: Dori e Felipe fanno l’amore

Tutto partirà quando Felipe riuscirà a vincere le resistenze di Dori e farà per la prima volta l’amore con lei. A quel punto, l’ormai ex avvocato si sentirà pronto per comunicare ai suoi vicini che è felice al fianco dell’infermiera, ma inaspettatamente la Navarro darà l’impressione di voler mantenere tutto quanto nascosto e chiederà all’Alvarez Hermoso di darle un po’ più di tempo per riflettere sul da farsi.

Da un lato Felipe accetterà la proposta di Dori perché in fondo gli basterà averla al suo fianco, dall’altro la situazione rischierà di peggiorare quando Lolita assisterà ad un bacio tra i due che avverrà nelle scale di Acacias 38. Presa dal timore che l’Alvarez Hermoso stia per andare incontro ad un altro insuccesso amoroso, la bottegaia deciderà dunque di mettere piede nella faccenda…

Una Vita, trame: Lolita chiede aiuto a Marina

Per evitare il peggio, Lolita si confronterà con Fabiana (Inma Perez Quiros) e subito dopo sceglierà di rivolgersi a Marina, ossia la persona che ha portato Dori ad Acacias. Appena verrà messa al corrente della relazione sorta tra la conoscente e l’Alvarez Hermoso, la suocera di Fidel Soria (Alejandro Siguenza) penserà bene di affrontare la Navarro e la inviterà a fare merenda con lei al Nuovo Secolo XX.

Senza girarci troppo attorno, Marina farà dunque sapere a Dori di essere delusa dal suo atteggiamento e le ricorderà che ha mentito pur di garantirle un posto di lavoro a casa di Felipe. Dal dialogo emergerà infatti che la Navarro non è un’infermiera, proprio come Ignacio Quiroga (Marco Caceres) sospettava…

Una Vita, spoiler: ecco il segreto di Dori

Eh sì: dopo aver precisato che non ha potuto evitare di innamorarsi di Felipe, Dori confermerà a Marina di essere ancora interessata ad ottenere la borsa di studio che, in futuro, la porterà a studiare in Austria al fianco di un medico stretto collaboratore di Freud. Sarà quindi chiaro che Dori ha voluto lavorare a stretto contatto con l’Alvarez Hermoso per studiarlo e vedere le reazioni di una persona affetta da attacchi di panico in seguito ad un trauma come quello dell’attentato.

Un’indagine particolare che interesserà anche Marina, desiderosa di ottenere un finanziamento dallo Stato per persone affette da tale “sindrome”. Insomma, Dori avrà mentito a Felipe ma a fin di bene e i suoi sentimenti saranno del tutto reali. Ma come la prenderà l’uomo, qualora dovesse scoprire la verità?