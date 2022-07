Spoiler Una vita: Felipe e Dori, la felicità può attendere…

Nuovi problemi amorosi in arrivo per Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) nelle prossime puntate di Una Vita. Quando sembrerà aver trovato una stabilità con l’infermiera Dori Navarro (Leonor Martin), l’ormai ex avvocato verrà piantato in asso dalla donna ma non capirà la ragione della sua decisione…

Una Vita, news: Dori e Felipe cominciano una relazione ma…

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete sicuramente già che, ad un certo punto, Felipe e Dori non riusciranno a reprimere la reciproca attrazione che sentono e, dopo un intenso bacio, finiranno per fare l’amore. Da un lato l’Alvarez Hermoso sarà pronto a spifferare ai quattro venti che è nuovamente felice, dall’altro la Navarro non sarà del suo stesso parere e cercherà di deviare il discorso ogni volta che Felipe gli parlerà di una “relazione seria”.

Tuttavia, la donna non potrà fare nulla quando Felipe indirà una riunione a sorpresa tra tutti i vicini per comunicare che Dori è la sua nuova fidanzata. Anche se non opporrà resistenza di fronte all’annuncio, sarà però abbastanza chiaro che si sarà infastidita per il “colpo di testa” di Felipe…

Una Vita, trame: Dori continua a nascondere a Felipe il suo “segreto”

Ma a che cosa sarà dovuta tutta questa reticenza da parte di Dori? Ovviamente, la donna si comporterà in tale maniera perché non saprà come dire a Felipe che si è avvicinata a lui soltanto per studiare un paziente afflitto da crisi d’ansia in seguito ad un attentato anarchico, esattamente come è accaduto all’avvocato cinque anni prima. Si tratta di studi portati avanti per cercare di ottenere una borsa di studio, al fine di lavorare fianco a fianco con un dottore che faceva parte dell’equipe di Freud.

Quando sembrerà aver raggiunto il suo obiettivo e, di conseguenza, dovrà trasferirsi in Austria, Dori non saprà dunque come uscire dalla scomoda situazione in cui si è cacciata e prenderà una decisione azzardata…

Una Vita, spoiler: Dori tronca la relazione con Felipe!

Eh sì: pur di non dargli alcuna spiegazione, Dori troncherà all’improvviso la relazione con Felipe, anche se specificherà di essere innamorata di lui. Ovviamente, l’Alvarez Hermoso cercherà di far cambiare idea alla Navarro, che però sarà irremovibile e gli chiederà scusa per il suo atteggiamento da codarda.

Neanche a dirlo, la parola fine alla storia d’amore tra Dori e Felipe non sarà ancora del tutto scritta e la storyline riserverà ancora delle sorprese…