Spoiler: l’inspiegabile reazione di Genoveva di Una vita

Un segreto legato al passato della dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido) emergerà prepotentemente nelle prossime puntate di Una Vita. Quando la donna si sarà rassegnata all’idea di avere un figlio dal marito Aurelio Quesada (Carlos de Austria), una notizia inattesa da Bilbao – la città in cui è nata – cambierà completamente i suoi piani. Scopriamo insieme di cosa si tratta…

Una Vita, news: Aurelio “obbliga” Genoveva a non abortire…

La storyline avrà inizio quando Genoveva capirà di essere incinta. Neanche a dirlo, la Salmeron non se la sentirà di diventare madre e ricatterà Ignacio Quiroga (Marco Caceres) affinché le dia il nome di una persona disposta a farla abortire, “promettendogli” che in caso contrario non esiterà a rivelare alla moglie Alodia (Abril Montilla) le sue continue scappatelle.

Da un lato Ignacio non avrà altra scelta se non quella di assecondare l’ordine della cattivona della soap, dall’altro Aurelio scoprirà tramite il maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria) ciò che Genoveva sta per fare ed utilizzerà qualsiasi metodo per impedirglielo, compreso somministrarle del sonnifero il giorno in cui avrà appuntamento con il sopracitato abortista. In seguito ad una serie di scontri, la Salmeron accetterà dunque di dare un erede al Quesada, che in cambio le prometterà di risparmiarle la vita e di dimenticare il suo coinvolgimento nella morte della sorella Natalia (Astrid Janer). Un colpo di scena cambierà però tutto quanto…

Una Vita, trame: Genoveva annuncia alle vicine di essere incinta!

Data l’inaugurazione del suo laboratorio chimico, Aurelio insisterà affinché Genoveva comunichi a tutti i suoi vicini di essere in dolce attesa. Seppur riluttante, la Salmeron organizzerà quindi una merenda con Bellita (Maria Gracia), Alodia e Rosina (Sandra Marchena) e darà loro la bella notizia. Come se non bastasse, il giorno successivo la Salmeron si presenterà al fianco di Aurelio nella bottega di Lolita (Rebeca Alemany) e, dopo averle detto di essere incinta, le chiederà di starle vicino in qualità di amica per tutta la durata della gravidanza.

Insomma, Genoveva sembrerà davvero aver accettato l’idea che di lì a poco sarà madre, anche se il suo pensiero ritornerà più volte al bambino che avrebbe dovuto avere da Felipe (Marc Parejo) qualche anno prima. Comunque sia, qualcosa cambierà le sue volontà…

Una Vita, spoiler: Genoveva riceve una telefonata dal cugino Ivan

Eh sì: in una determinata giornata, Genoveva riceverà infatti una telefonata del cugino Ivan da Bilbao. L’uomo la metterà al corrente che la madre – ossia la zia della Salmeron – ha rivelato in punto di morte ad una certa Gabriela (Lydia Pavón) un segreto che avrebbe dovuto portare con sé nella tomba. Tale notizia farà andare Genoveva letteralmente in escandescenze, tant’è che comincerà ad inveire contro la defunta.

Ma per quale motivo la cattiva numero uno della soap reagirà in quel modo? Attenzione ai prossimi passaggi della storia, visto che, in seguito alla sconvolgente chiamata, Genoveva sarà capace di un gesto estremo che metterà in pericolo il bambino che ha in grembo…