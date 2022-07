Una vita spoiler: gesto estremo di Genoveva Salmeron

Un gesto estremo di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) darà il via alla fase finale di Una Vita. Nelle prossime puntate italiane della telenovela iberica, la dark lady riceverà infatti una notizia che la farà sprofondare in una crisi totale. Non a caso, la donna tenterà inaspettatamente il suicidio…

Una Vita, news: Genoveva riceve una telefonata da Bilbao

Come abbiamo già avuto occasione di spiegarvi in precedenza, tutto partirà quando Genoveva riceverà la telefonata del cugino Ivan, residente a Bilbao (cittadina che le ha dato i natali). L’uomo la metterà al corrente del fatto che la madre, in punto di morte, ha rivelato alla misteriosa Gabriela (Lydia Pavon) un segreto che avrebbe dovuto portarsi nella tomba.

Sconfortata e arrabbiata allo stesso tempo, la Salmeron comincerà dunque a comportarsi in maniera decisamente insolita, tant’è che cercherà un confronto con l’ex marito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) che però non andrà nel migliore dei modi: l’uomo infatti non si mostrerà felice per la nuova gravidanza della donna e augurerà al bambino di non nascere poiché avrebbe una madre perfida e inadeguata.

Una Vita, trame: Genoveva vuole farla finita!

Occhio quindi a quello che succederà in seguito a questa complicatissima discussione: Genoveva tornerà infatti a casa e chiederà alla cuoca Luzdivina (Noelia Marlò) di procurarle i sonniferi del maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria), dichiarando che da un po’ di notti non riesce a dormire a causa della gravidanza. A quel punto, Luzdivina non darà tanto perso alla richiesta della signora e le darà i medicinali che le ha richiesto.

Appena resterà sola in casa, Genoveva si concentrerà però sulla fotografia di una neonata e, dopo l’ennesimo pianto, ingerirà tutta la boccetta di ansiolitici; dopo di che si sdraierà nel divano della propria abitazione “in attesa” della morte…

Una Vita, spoiler: Marcelo e Ignacio salvano Genoveva

Le cose non andranno però come Genoveva aveva pianificato: possiamo anticiparvi che, dopo qualche minuto, Marcelo si renderà conto di ciò che Genoveva ha fatto e darà ordine a Luzdivina di chiamare immediatamente il dottor Ignacio Quiroga (Marco Caceres) affinché faccia il possibile per salvare la vita della signora.

Fortunatamente, dopo averla forzata a vomitare, Ignacio riuscirà nel suo intento e Genoveva sarà salva, ma si potrà dire lo stesso del bambino che ha in grembo? E, in caso di risposta negativa, come la prenderà Aurelio Quesada (Carlos de Austria), che era arrivato persino a minacciarla di morte per costringerla a portare avanti una gravidanza che non voleva?