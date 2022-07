Spoiler Una vita: una “mezza felicità” per Guillermo, ecco cosa non farà suo padre

Può un ragazzo chiedere ufficialmente di corteggiare la sua amata senza presentarsi in casa della diretta interessata con il proprio padre? È questo il dilemma che affliggerà il povero Guillermo Sacristan (Julio Pena) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Dopo che Azucena Rubio (Judith Fernandez) scioglierà ogni tipo di legame con Ángel López-Saldaña (Ismael Abadal), lo studente di meccanica vorrà formalizzare la sua relazione, ma il padre Pascual (Octavi Pujades) non gli renderà le cose semplici…

Una Vita, news: Guillermo chiede a Pascual di accompagna da Azucena

Come sapete, Pascual non vuole che Guillermo frequenti alcuna ragazza poiché convinto del fatto che prima debba terminare i suoi studi; tale pensiero gli verrà anche in seguito alla varie delusioni d’amore che avrà patito nella vita, compresa la morte improvvisa della seconda moglie Amelia. Nel momento in cui il figlio sarà più che mai deciso a stare insieme ad Azucena, Pascual continuerà dunque ad opporsi alla relazione, anche se la madre Inma (Inma Sancho) gli consiglierà di non porsi troppo a muso duro con il consanguineo perché, così facendo, non farà altro che allontanarlo.

Fatto sta che, dopo un bacio scambiato con lui, Azucena insisterà affinché Guillermo, accompagnato dai suoi familiari, chieda ufficialmente alla madre Hortensia (Amaia Lizzarralde) il permesso di poterla corteggiare. Spinto anche da Liberto (Jorge Pobes) ad agire in tal senso, il Sacristan Junior domanderà dunque al padre di accompagnarlo dai Rubio, ma Pascual gli risponderà seccamente di no.

Una Vita, spoiler: Guillermo chiede la mano di Azucena senza Pascual!

Eh sì: visto che nel bel mezzo di una discussione gli aveva ribadito di essere abbastanza grande per prendere le sue decisioni senza il suo aiuto, Pascual ricorderà a Guillermo tali parole e gli lascerà intendere che, se vuole stare con Azucena “ufficialmente”, deve andare da solo dai Rubio. Seppur dispiaciuto, Guillermo andrà dunque avanti per la sua strada e farà la richiesta a Hortensia, ottenendo un sì come risposta, soltanto con a fianco nonna Inma (il giovane dirà che Pascual è dovuto andare ad un improvviso impegno di lavoro pur di giustificare la sua strana assenza).

La notizia del fidanzamento con Azucena si spargerà velocemente per tutta calle Acacias ed i vicini saranno abbastanza felici della loro unione. Sarà però impossibile non notare che Pascual è schivo ogni volta che si parla dell’argomento…

Una Vita, trame: Hortensia non capisce perché Pascual non si è presentato

Tutto questo, ovviamente, causerà molto mormorio, tant’è che Hortensia comincerà a domandarsi se Pascual non si sia presentato in casa sua perché non considera Azucena all’altezza di Guillermo. La donna vorrà dunque vederci chiaro sulla situazione venutasi a creare, ma Rosina (Sandra Marchena) cercherà di frenarla in più di un’occasione, memore del fatto che l’uomo ha concesso un prestito a Liberto che li ha fatti uscire dall’indigenza completa).

È inutile però dire che, prima o poi, l’incontro tra Pascual e Hortensia avverrà, nonostante i “sabotaggi” di Rosina…