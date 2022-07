Spoiler Una vita: Alodia è ormai fuori controllo

Nelle puntate di Una Vita che vedremo dopo la pausa estiva continueranno a tenere banco i capricci di Alodia Exposito (Abril Montilla). La moglie del dottor Ignacio Quiroga (Marco Caceres), come lei stessa ci tiene a ribadire in più di un’occasione, non smetterà di guardare tutti quanti dell’alto in basso e, ad un certo punto, anche Bellita del Campo (Maria Gracia) e Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) cominceranno a ribellarsi alle sue sceneggiate…

Una Vita, news: Alodia e il viaggio di Maruxiña

La storyline comincerà a prendere forma nel momento in cui la domestica Maruxiña (Isabel Garrido) vincerà il premio di un corso e potrà trascorrere un intero periodo in un prestigioso centro termale. Dato che anche lei voleva entrare in possesso dello stesso pass, Alodia si mostrerà gelosa nei riguardi della sua sottoposta e, inizialmente, la accuserà addirittura di averle rubato la rivista con il primo posto.

Da un lato, dato che era stata lei a comprare il giornale e a regalarglielo, Bellita prenderà le difese di Maruxiña, dall’altro Alodia cercherà conforto in Ignacio, che dal canto suo le darà ragione soltanto per non sentire le continue lamentele. Partendo da questi presupposti, la storia non farà altro che complicarsi…

Una Vita, spoiler: Alodia ordina a Maruxiña di tornare a casa

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Bellita darà il permesso a Maruxiña di andare a trovare alcuni suoi parenti lontani (una volta che il soggiorno nel centro termale sarà terminato). La cosa non troverà però l’approvazione di Alodia che, nel corso di una telefonata, ordinerà espressamente alla domestica di ritornare alle sue mansioni perché ha un sacco di roba da lavare (la stessa che la Exposito starà in realtà sporcando apposta per darle più lavoro da fare).

Appena si renderà conto di ciò che la sua ospite ha fatto, Bellita andrà ovviamente in escandescenze e ricorderà ad Alodia che deve stare al suo posto perché non è la signora dell’appartamento. In quella determinata circostanza, la Exposito non potrà dunque fare altro che incassare, soprattutto quando Maruxiña riotterrà il permesso accordato e potrà andare dai familiari.

Una Vita, trame: Ignacio continua a tradire Alodia…

Ed Ignacio, in tutto questo, dove sarà? Ovviamente, il dottore continuerà a tradire la consorte con una misteriosa amante e rischierà di essere scoperto in più di un’occasione, dato che si farà telefonare quando in casa Dominguez- Del Campo non ci sarà nessuno. Tuttavia, prima o poi, Alodia dovrà pure scoprire il tradimento: come reagirà?