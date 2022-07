Spoiler: a Una vita non c’è pace per Guillermo Sacristan e Azucena Rubio

Come facilmente prevedibile, nelle prossime puntate di Una vita la nascita della relazione tra il figlio Guillermo Sacristan (Julio Peña) e la giovane Azucena Rubio (Judith Fernandez) farà storcere il naso al burbero Pascual (Octavi Pujades). Tuttavia, la madre Inma (Inma Sancho) rimetterà l’uomo al suo posto…

Una Vita, news: Azucena e Guillermo ingannati da Angel

Come abbiamo avuto occasione di dirvi in precedenza, Azucena e Guillermo arriveranno ai ferri corti grazie ad un grande inganno del corteggiatore Ángel López-Saldaña (Ismael Abadal). Quest’ultimo pagherà infatti la ballerina Claudia (Claudia Pellicer) affinché baci il Sacristan alla presenza della Rubio junior, che ovviamente si sentirà presa in giro dal ristoratore.

Fortunatamente, l’imbroglio verrà risolto da Liberto (Jorge Pobes), che porterà Claudia a confessare di essere stata assoldata da Angel per far litigare Azucena e Guillermo. La stessa Claudia non avrà quindi nessun dubbio su Guillermo e lo sorprenderà dandogli un bacio sulle labbra. Da lì i due ragazzi cominceranno una relazione, con grande disappunto di Pascual…

Una Vita, trame: Pascual proibisce ancora a Guillermo di stare con Azucena

Eh sì: nonostante una sorta di armistizio raggiunto con Hortensia (Amaia Lizzarralde), Pascual continuerà a persistere con l’idea che Guillermo debba prima finire gli studi e poi, se davvero innamorato, cominciare a frequentare seriamente una ragazza. In questa circostanza, Guillermo si porrà però a muso duro con il padre e gli dirà di essere abbastanza cresciuto per decidere in autonomia che cosa fare della sua vita.

Tali parole non piaceranno affatto a Pascual, che finirà per insultare Azucena facendo indispettire ancora di più Guillermo, ormai stanco di essere trattato al pari di un ragazzino che riceve ordini su ordini. Quando il rapporto tra padre e figlio sarà a un punto di non ritorno, Inma deciderà di intervenire…

Una Vita, spoiler: Inma sgrida Pascual

Visto che considererà totalmente assurde le richieste di Pascual, Inma inviterà il figlio a riconsiderare la sua posizione sulla storia d’amore tra Guillermo e Azucena, sottolineando che con i suoi ultimatum finirà soltanto per compromettere il rapporto con l’unico erede che ha. La “nonna” sarà infatti totalmente favorevole alla liaison tra i due ragazzi e preciserà a Pascual che Guillermo ha tutto il diritto di cercare la sua felicità e realizzazione personale attraverso l’amore, che non è detto che lo deluda come invece è successo a lui in precedenza.

Ma il Sacristan Senior darà ascolto alle parole della madre oppure andrà dritto per la sua strada? Quel che è certo è che, oltre a Pascual, i piccioncini dovranno affrontare pure un altro ostacolo, dato che temeranno che persino Hortensia possa respingere la loro unione…