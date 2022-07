Una Vita: Pascual e Hortensia, nascerà l’amore?

L’antipatia reciproca tra Hortensia Rubio (Amaia Lizzarralde) e Pascual Sacristan (Octavi Pujades) non è destinata a durare a lungo. Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, la mamma di Azucena (Judith Fernandez) e il padre di Guillermo (Julio Pena) avranno infatti modo di conoscersi meglio e cominceranno a sotterrare l’ascia di guerra. Vediamo insieme per quale ragione…

Una Vita, news: Pascual fa un passo avanti verso Hortensia

Dopo essersi scontrata con lui per vari mesi, poiché offesa dal fatto che avesse proibito a Guillermo di corteggiare Azucena, Hortensia guarderà con meno sospetto Pascual quando concederà un prestito a Liberto (Jorge Pobes) che di fatto salverà lei e la sorella Rosina (Sandra Marchena) dalla bancarotta e dall’ingrato compito di dover vendere la storica tenuta dei Rubio.

Anche se inizialmente non vorrà fare capire al vicino che si sta ricredendo su di lui, Hortensia resterà colpita da un ulteriore mossa di Pascual, che si impegnerà – esattamente come il figlio Guillermo – ad aiutarla a brevettare un’invenzione che lei stessa avrà messo in atto per caso. Da un lato il giovane Sacristan sfodererà la sua arte nel disegno per creare il bozzetto del progetto del “manico di scopa con uno straccio attaccato” per pulire i pavimenti, dall’altro Pascual ingaggerà i suoi avvocati per capire come procedere in tale direzione…

Una Vita, spoiler: Pascual e Hortensia iniziano a conoscersi meglio…

Nel corso di una cena, che Liberto organizzerà per ringraziare Pascual di tutti i favori che ha fatto alla sua famiglia, Hortensia avrà dunque modo di restare da sola con il ristoratore, che gli racconterà di avere proibito a Guillermo di frequentare Azucena, almeno finché non avesse terminato gli studi in meccanica, poiché ancora addolorato dalla perdita della moglie Amelia.

Pascual si aprirà quindi con Hortensia e le confesserà di aver perso la sua amata a causa di un improvviso incendio. lo stesso che l’ha portato ad abbandonare per tanto tempo sia Guillermo e sia la madre Inma (Inma Sancho) poiché è scappato in diverse parti del mondo per elaborare il lutto. Un racconto sofferente che farà breccia nel cuore della Rubio, dato che quest’ultima capirà per la prima volta perché il Sacristan è così duro con le persone che gli stanno attorno…

Una Vita, trame: Pascual e Hortensia, nascerà l’amore?

Fatto sta che, in seguito a quella serata, Hortensia e Pascual si intratterranno sempre di più a parlare, in primis perché l’uomo crederà che anche lei abbia sofferto per la prematura morte del padre di Azucena, descritto dalla donna come un uomo “scomparso per difendere la sua Patria”.

L’avvicinamento tra i due personaggi porterà dunque alla nascita di una nuova coppia oppure succederà dell’altro da qui al gran finale della telenovela iberica?