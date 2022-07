Una vita, spoiler: la decisione sorprendente di Ramon e Fidel

Il piano “contro la legge” per eliminare gli anarchici si ritorcerà contro Ramon Palacios (Juanma Navas) e Fidel Soria (Alejandro Siguenza) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Una volta che scoprirà l’illecito affare, Aurelio Quesada (Carlos de Austria) pretenderà infatti che i due uomini uccidano anche David Exposito (Aleix Rengel Meca). Da quel momento, la tensione sarà altissima…

Una Vita, news: Aurelio chiede a Ramon di uccidere David

Tutto partirà quando Aurelio svolgerà delle indagini sull’amicizia tra Ramon e Fidel, finendo per scoprire che i due, tramite la loro organizzazione, sono coinvolti negli omicidi degli anarchici Leonardo (Hector Otones) e Fausto Salazar (Aitor Campo). A quel punto, il Quesada passerà alle minacce e chiederà al Palacios Senior di eliminare il suo nemico David, se non vuole che la polizia entri a conoscenza dei crimini che ha commesso con la complicità di Soria.

Da un lato Ramon cercherà di tirarsi indietro perché, fino a quel momento, lui e Soria avranno “sacrificato” solo dei veri e propri criminali; dall’altro Aurelio non ritornerà affatto sui suoi passi, cosa che costringerà proprio Ramon a parlare con Fidel per decidere il da farsi. La risposta del poliziotto in tal senso sarà però decisamente sorprendente…

Una Vita, trame: Fidel disposto ad uccidere David

Anche se non avrà affatto idea del perché Aurelio voglia uccidere David, Fidel farà sapere a Ramon che è necessario eseguire l’ordine del marito di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), dato che ormai non possono permettersi che la loro organizzazione venga scoperta e punita dalla giustizia. Soria peraltro farà presente al suo interlocutore che il Quesada potrebbe fare del male anche a Lolita (Rebeca Alemany) e al piccolo Moncho qualora non accettassero il patto.

Un pensiero esatto, visto che, in un colloquio successivo, Aurelio nominerà la donna e il bambino quando Ramon non sarà ancora pienamente convinto sul da farsi. Insomma, il Palacios Senior verrà messo con le spalle al muro… ma come deciderà di comportarsi?

Una Vita, spoiler: Fidel e Ramon organizzano l’omicidio di David

Anche se saranno certi del fatto che David non sia un anarchico ma un uomo profondamente buono, Fidel e Ramon accetteranno quindi l’accordo con il Quesada e, tramite i loro uomini, si prepareranno a sequestrare e assassinare il povero Exposito. Intanto quest’ultimo, proprio in quegli istanti, riceverà da Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos) il lasciapassare per stare con Valeria Cardenas (Roser Tapias) e fuggire da calle Acacias prima che sia troppo tardi.

David e Valeria riusciranno dunque a scappare in tempo oppure arriveranno prima gli uomini di Fidel e Ramon?