Una Vita: Ramon e Fidel saranno coinvolti in un altro omicidio…

Ramon Palacios (Juanma Navas) e Fidel Soria (Alejandro Siguenza) si avvieranno sempre più sulla strada della perdizione. Nelle prossime puntate di Una Vita, i due saranno coinvolti in due omicidi. Tutto ciò ovviamente avrà a che fare con l’attentato anarchico che, cinque anni prima, ha distrutto per sempre le loro vite…

Una Vita, news: Fidel coinvolge Ramon nel suo folle piano

La storyline partirà nel momento in cui, in quanto poliziotto, Fidel convincerà Ramon a finanziare con del denaro un suo progetto per farla pagare agli anarchici, rimasti impuniti nonostante tutte le morti causate negli anni. Visto che starà ancora soffrendo per le morti del figlio Antonito (Alvaro Quintana) e della moglie Carmen (Maria Blanco), il Palacios Senior non esiterà ad unirsi alla particolare battaglia mandata avanti da Soria. Fin da subito avverrà però un rischioso imprevisto.

Se ci avete letto in precedenza, sapete già che Fidel affitterà con i soldi che gli darà Ramon un appartamento lontano da Acacias, dove farà torturare dai suoi uomini fino alla morte Leonardo (Héctor Otones), ossia il “braccio destro” di Fausto Salazar (Aitor Campo) che ha costretto Soledad Lopez (Silvia Marty) a piazzare la bomba nel quartiere nel 1915. Inizialmente, l’assassinio di Leonardo preoccuperà tantissimo Ramon, che poi ritornerà sui suoi passi a causa di un altro potenziale pericolo…

Una Vita, trame: Fausto Salazar sul punto di essere scarcerato!

Eh sì: grazie alle investigazioni dei colleghi, Fidel scoprirà che Leonardo si era preso la colpa esclusiva, con una missiva firmata, dell’attentato ad Acacias. Con quel documento, Fausto Salazar – il vero responsabile della devastazione – rischierà quindi di essere scarcerato, visto che il suo avvocato si muoverà fin da subito in tal senso.

Una possibilità che Fidel non vorrà affatto accettare, tant’è che lascerà intendere a Ramon che metterà rimedio alla questione prima che Salazar possa ritornare in libertà e seminare altre morti e distruzioni in nome del suo pensiero anarchico. Partendo da questi presupposti, Fidel e Ramon saranno dunque responsabili di un altro crimine…

Una Vita, spoiler: Fausto viene ucciso, i dubbi di Lolita

Eh sì: possiamo anticiparvi che Fausto Salazar verrà freddato dalla polizia nel bel mezzo di un falso tentativo di fuga organizzato da Fidel e dai suoi uomini. Appena la notizia del decesso si diffonderà nel rione, la prima a restare sorpresa sarà Lolita (Rebeca Alemany), che non capirà per quale ragione l’anarchico sia fuggito, visto che entro pochi giorni sarebbe stato comunque rilasciato.

Un dubbio, del tutto lecito, che verrà “sposato” anche da altri vicini. In primis dal losco Aurelio Quesada (Carlos de Austria), convinto del fatto che Salazar sia stato ucciso dalla polizia stessa per via dell’incapacità di dimostrare la colpevolezza dell’uomo nell’attentato. Insomma, nessuno crederà all’ipotesi che Fausto sia fuggito di sua volontà. Ma quanto ci impiegherà Lolita prima di riunire tutti i tasselli del puzzle?