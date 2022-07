Spoiler Una vita: il rapporto tra Fidel e Ramon si complica!

Il piano “al di là della legge” di Fidel Soria (Alejandro Siguenza) per far fuori tutti gli anarchici comincerà a stare stretto a Ramon Palacios (Juanma Navas) nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita. Non a caso, il borghese mostrerà le prime perplessità circa i metodi duri utilizzati dall’alto funzionario della polizia…

Una Vita, news: Fidel e Ramon coinvolti nelle morti di Leonardo e Fausto Salazar

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri precedenti post, Ramon accetterà di vendere alcune sue proprietà immobiliari per ricavare del denaro e passarlo a Fidel, che deciderà di utilizzarlo per affittare un appartamento dove, insieme ai suoi uomini, torturerà diversi anarchici. Di lì a poco, la situazione sfuggirà però di mano al Palacios Senior e a Soria.

Dopo l’assassinio di Leonardo (Héctor Otones), ossia l’uomo che cinque anni aveva costretto Soledad (Silvia Marty) a piazzare la bomba ad Acacias, Fidel darà ordine di fare uccidere Fausto Salazar (Aitor Campo) durante un falso tentativo di fuga dal carcere e metterà al corrente Ramon del suo coinvolgimento.

In entrambi i decessi, il suocero di Lolita (Rebeca Alemany) non batterà ciglio, convinto del fatto che i responsabili delle morti di Antonito (Alvaro Quintana) e Carmen (Maria Blanco) debbano pagarla, visto che le autorità non hanno fatto nulla per impedire gli attentati anarchici.

Una Vita, spoiler: Ramon ha dei dubbi sui metodi di Fidel

Tuttavia, le cose saranno destinate a cambiare quando Fidel parlerà a Ramon di un nuovo colpo che gli anarchici starebbero progettando per devastare ancora la città. Soria porterà quindi nel bunker un sospettato di giovane età, cosa che farà storcere il naso a Ramon.

Sicuro che il ragazzo non abbia più di 17 anni, Palacios domanderà infatti a Fidel se sia il caso di prendersela anche con dei ragazzini che agiscono probabilmente solo per ottenere del denaro dai criminali. Tale giustificazione non convincerà Soria, che si arrabbierà con Ramon quando – pur di farlo ritornare sui suoi passi circa le torture da infliggere – pronuncerà il nome di Alejandro, ossia il figlio che Fidel ha perso nell’attentato di Acacias.

Insomma, per la prima volta i due alleati sembreranno non concordare sul modo di gestire la faccenda, ma Fidel ricorderà a Ramon che è lui il rappresentante della “legge” e gli proporrà – senza successo – di non recarsi più nell’appartamento se prova dei rimorsi di coscienza per come lui e i suoi uomini trattano gli assassini.

Una Vita, trame: Ramon sempre più vicino a Aurelio Quesada…

In mezzo a tutto questo trambusto, i telespettatori dovranno così fare attenzione ad un altro aspetto della storyline: possiamo infatti anticiparvi che Ramon si complimenterà con Aurelio Quesada (Carlos de Austria) per la recente apertura del suo primo laboratorio e gli dirà di apprezzare particolarmente il suo modo di agire deciso e capace di gettarsi alle spalle anche il dissenso per raggiungere i propri obiettivi.

Col trascorrere del tempo, questo avvicinamento “improvviso” tra Aurelio e il sempre più fuori controllo Ramon non porterà ovviamente a nulla di buono ed un personaggio si troverà a dover rischiare la propria vita…