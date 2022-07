Una Vita: sorpresa, Rodrigo rinuncerà a Valeria! Ecco perché, anticipazioni

Spoiler Una vita: il gesto di bontà di Rodrigo Lluch verso Valeria

Il chimico Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos) sarà capace di fare un grosso sacrificio. Nelle prossime puntate di Una Vita, l’uomo deciderà infatti di fare un passo indietro sul suo matrimonio con Valeria Cardenas (Roser Tapias) e affiderà la sua amata al rivale David Exposito (Aleix Rengel Meca). Tutto ciò farà però da apripista a diversi colpi di scena…

Una Vita, news: Aurelio fa una proposta a Rodrigo ma…

Tutto partirà dal momento in cui Rodrigo consegnerà ad Aurelio Quesada (Carlos de Austria) la formula per riprodurre il gas tossico. A quel punto, il chimico verrà liberato dal cattivone della soap e sarà libero di ritornare a casa da Valeria, dove constaterà suo malgrado che la donna prova per lui soltanto un grande affetto perché è completamente innamorata di David, l’uomo che per mesi ha finto di essere suo marito.

Per via del dolore che proverà per la situazione venutasi a creare, Lluch non riuscirà ad affrontare la questione con Valeria, nemmeno quando Aurelio gli chiederà di mettersi a capo dell’equipe di chimici che ha assunto per riprodurre il gas. Rodrigo sembrerà accettare l’accordo con il Quesada, che gli lascerà intendere che presto David non rappresenterà più un problema per il suo matrimonio. Tuttavia, il consorte di Valeria agirà in una maniera del tutto inaspettata…

Una Vita, spoiler: Rodrigo “affida” Valeria a David

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Rodrigo si presenterà alla locanda di Servante (David V. Muro) e Fabiana (Inma Perez Quiros) per parlare con David. Appena si troverà faccia a faccia con lui, Lluch sottolineerà di avere ormai compreso che non c’è spazio per lui nel cuore di Valeria e chiederà a David di prendersi cura di lei perché preferisce saperla lontana e felice con un altro piuttosto che al suo fianco per via di un dovere morale.

Seppur spiazzato dal gesto di bontà dell’uomo, David accetterà di farsi carico del benessere di Valeria (che non avrà mai smesso di amare) e verrà pure messo in guardia da Rodrigo, che gli anticiperà che Aurelio ha messo una taglia su di lui, motivo per il quale deve fuggire il prima possibile.

In ogni caso, Rodrigo non sarà in grado di dire a Daviv che sono stati incaricati di farlo fuori Ramon Palacios (Juanma Navas) e Fidel Soria (Alejandro Siguenza) attraverso la loro organizzazione “fuori legge” per combattere gli anarchici…

Una Vita, trame: Rodrigo e lo strano accordo con Genoveva

Comunque sia, in questa storyline si inserirà presto anche Genoveva Salmeron (Clara Garrido), che avrà modo di parlare con Rodrigo per chiedergli di essere il suo alleato contro l’odiato marito Aurelio. Almeno per ora, non emergerà però nulla del loro accordo, anche se sarà facile pensare che probabilmente il Lluch abbia accettato di aggiungersi al team dei chimici del Quesada su invito della Salmeron…