Tanta sofferenza attende Valeria Cardenas (Roser Tapias) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Anche se sarà innamorata di David Exposito (Aleix Rengel Meca), la donna deciderà infatti di fare un passo indietro per il bene del marito Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), ma ciò non basterà a risolvere l’ingarbugliata situazione in cui si sarà cacciata. Ciò la spingerà a tentare di chiedere aiuto all’amica Lolita (Rebeca Alemany)…

Una Vita, news: Aurelio sempre più minaccioso con Valeria e Rodrigo

Tutto partirà quando Aurelio Quesada (Carlos de Austria) riuscirà a sottrarre Rodrigo dalla protezione della moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido). A quel punto, il darkman della telenovela legherà il chimico ad una corda perché si rifiuterà di collaborare con lui per ricreare la formula del gas tossico di cui vuole entrare in possesso per arricchirsi ulteriormente.

Nel momento in cui si renderà conto che le torture dei suoi uomini contro il professor Lluch non bastano, Aurelio farà sequestrare anche Valeria e finalmente riuscirà a far cedere Rodrigo, che accetterà di collaborare quando il Quesada minaccerà di fare uccidere la moglie. Partendo da ciò, la trama prenderà così un’imprevedibile direzione…

Una Vita, trame: Valeria lascia David

Eh sì: dopo che verrà rilasciata su richiesta da Rodrigo, Valeria avrà modo di tornare ad Acacias e romperà la sua relazione extraconiugale con David, asserendo che non può continuare a pensare di rifarsi un futuro lontana dal marito per come quest’ultimo si starà prodigando per salvarle la vita.

Da un lato l’Exposito accetterà le volontà della Cardenas (pur provando un immenso dolore per essere stato lasciato), dall’altro la faccenda si complicherà ancora di più quando i residenti di Acacias rifiuteranno per l’ennesima volta di vendere ad Aurelio i loro locali per la costruzione di diversi laboratori.

In tal senso, possiamo infatti anticiparvi che il Quesada si presenterà con alcuni brutti ceffi a calle Acacias e lo scontro fisico con gli abitanti non tarderà ad arrivare. A farne maggiormente le spese sarà David, che verrà picchiato. La già confusa Valeria si troverà dunque a doverlo medicare e l’attrazione tra i due sarà piuttosto palese…

Una Vita, spoiler: Valeria cerca di chiedere aiuto a Lolita ma…

Al termine di un acceso scontro, dove ribadirà la sua volontà di stare al fianco di Rodrigo, Valeria non saprà come comportarsi ed andrà in lacrime nella bottega di Lolita per chiederle aiuto. Tuttavia, la Cardenas non riuscirà ad andare fino in fondo con il suo proposito e si limiterà a dirle che lei e David sono invischiati in qualcosa di gravissimo e le chiederà di perdonarla perché è stata costretta ad agire così. Parole ovviamente incomprensibili per Lolita, che però comincerà a porsi delle domande sul conto di Valeria e David…