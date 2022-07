Conosciamo meglio l’attrice Noelia Marló di Una vita

Tra i personaggi presenti nell’ultima stagione di Una Vita ha fatto il suo debutto in scena Luzdivina Suarez, cuoca della famiglia Quesada che nel corso delle ultime puntate ha instaurato un legame molto ambiguo con il maggiordomo Marcelo Gaztanaga. La ragazza ha difatti attirato subito l’attenzione del capo-domestico a causa della sua impressionante somiglianza con la compianta nipote del Gaztanaga. E proprio quest’ultimo cercherà di avvicinarsi in più di un’occasione alla donna, benché il vivace carattere della cuoca metterà più di una volta a repentaglio la tenuta del loro legame.

A interpretare Luzdivina Suarez è l’attrice emergente Noelia Marló, giovanissima artista alla sua primissima esperienza in una grande produzione nazionale.

La carriera di Noelia Marló, Luzdivina in Una vita

Interessata fin dall’infanzia da una spiccata propensione per il cinema e per la musica, Noelia si forma inizialmente nelle più importanti accademie di recitazione e canto lirico della Spagna, portando a termine con profitto il percorso di apprendimento. In seguito, si iscrive alla facoltà di giornalismo dell’Università di Madrid ottenendo alcuni lavori come redattrice, accompagnando a questa professione quella di attrice di teatro e, soprattutto, cinematografica.

Oltre a un lunghissimo curriculum maturato sul palcoscenico, suo habitat naturale, la Marló è stata scelta nel 2017 per il video musicale Antiestática. Nel 2021 l’attrice, grazie al ruolo di Luzdivina, è entrata nell’ultimo ciclo della telenovela Acacias 38, prodotta da RTVE e trasmessa anche in Italia con il titolo Una Vita.