Beautiful, anticipazioni 10 agosto 2022: Shauna avvisa Quinn che Paris sa tutto!

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 10 agosto 2022

Dopo averle impedito di rivelare a Ridge (Thorsten Kaye) la verità su Carter (Lawrence Saint-Victor) e Quinn (Rena Sofer), Shauna (Denise Richards) cerca di convincere Paris (Diamond White) a tacere per non rovinare la felicità ritrovata di Zoe (Kiara Barnes). Proprio la modella le interrompe, assumendo che la tensione tra loro sia dovuta al risentimento per il flirt con Carter. Paris sembra decisa a dire tutto alla sorella. Shauna avverte Quinn che Paris sa tutto.