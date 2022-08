Beautiful, anticipazioni 13 agosto 2022: Eric coglie Quinn e Carter in un abbraccio…

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 13 agosto 2022

Brooke (Katherine Kelly Lang) fa ancora resistenza nel fidarsi totalmente di Thomas (Matthew Atkinson) e non lo nasconde né a Hope (Annika Noelle) e né a Ridge (Thorsten Kaye). La Logan spiega al marito che stare vicino a Hope potrebbe innescare nuovamente meccanismi contorti nella mente di Thomas. Ridge pensa che il figlio si sia completamente ripreso da quella fase ossessiva, ma Brooke vuole essere certa che Thomas non accolga la richiesta di aiuto di Liam come un invito a farsi avanti con Hope.

Quinn (Rena Sofer) si oppone all’idea di Carter (Lawrence Saint-Victor) di confessare tutto ad Eric (John McCook) e Zoe (Kiara Barnes) prima che sappiano quanto accaduto tra loro da Paris (Diamond White). La Fuller ritiene che Paris resterà in silenzio e, soprattutto, non vuole correre il rischio di perdere il marito. Proprio Eric, però, coglie la moglie e Carter in un abbraccio…