Beautiful, anticipazioni 16 agosto 2022: Justin colpisce Thomas, così forte da…

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 16 agosto 2022

Dal suo cellulare sbloccato, Thomas inizia a ricevere messaggi postumi da Vinny, compreso un video girato dall’amico la notte della sua morte: Vinny si è di fatto suicidato, gettandosi volontariamente di fronte all’auto di Bill Spencer, con l’intento di incastrare Liam e spianare la strada a Thomas con Hope. Un suo modo contorto per farsi perdonare dallo stilista.

Dopo un attimo di esitazione, Thomas decide di portare la prova alla polizia, sperando di scagionare Liam dalle accuse. Tuttavia si imbatte prima in Justin, che vorrebbe testimoniasse a favore di Liam, fornendo un quadro poco onorevole di Vinny. Thomas lo informa della prova in suo possesso e, inspiegabilmente, Justin lo colpisce così forte da farlo svenire.

Intanto Steffy offre il suo aiuto e supporto a Hope, demoralizzata per la linea dura che la procura sta applicando contro Liam e Bill: la libertà provvisoria su cauzione è stata loro negata perché considerati soggetti con possibilità di fuga data la loro disponibilità economica.

Durante la sua visita in carcere a Bill, Katie esprime il suo disappunto per le scelte fatte dall’ex marito. Inoltre lo informa che Will sa tutto: visto che la questione è ovunque sui media, ha dovuto dirgli dell’arresto di padre e fratello. Bill si giustifica: farebbe di tutto per proteggere la sua famiglia. L’editore le promette che sistemerà la faccenda.