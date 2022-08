Beautiful, anticipazioni 19 agosto 2022: per Justin, Bill e Liam meritano la galera!

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 19 agosto 2022

Thomas cerca di convincere Justin a lasciarlo andare, promettendo che non dirà mai a nessuno che lo ha sequestrato. Justin non ha però intenzione di perdere l’occasione per prendersi la Spencer Publications, come ritiene meriti. Thomas non vuole che Liam trascorra anni lontano dalla sua famiglia, ma Justin insiste che gli Spencer hanno commesso dei crimini nella vicenda di Vinny e meritano di stare in galera.

Bill avverte Liam che il loro status sociale potrebbe attirare avversione da parte degli altri detenuti: l’editore è sorpreso che Justin non sia riuscito a trovare un modo per farli uscire, negli anni lo ha salvato da situazioni anche peggiori.

Quinn si accerta che Carter non si sia ancora deciso a confessare tutto a Zoe ed Eric. Carter ritiene che il segreto sia ormai fuori controllo e potrebbe avere ragione: Paris è ancora risentita con loro due. Intanto, Eric ringrazia Shauna per l’amicizia che ha dimostrato nei confronti di Quinn (ma anche verso di lui).