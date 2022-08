Beautiful, anticipazioni 2 agosto: Bill corre dietro a Liam per non farlo confessare

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 2 agosto 2022

Steffy e Finn, nell’ultimo periodo, si sono ritagliati molto spazio per stare con Kelly, prima che la gravidanza giunga al termine. Per la coppia è arrivato il momento di scoprire il sesso del bambino. Ridge è felice per la figlia. Lo stilista consiglia a Thomas di dedicarsi sempre di più a Douglas: è bello che Thomas apprezzi l’affettuoso rapporto che il bambino ha con Liam, ma non deve dimenticarsi che è lui il padre. Liam e Hope sono pronti per parlare con il vicecapo Baker: Bill si precipita alla stazione di polizia per impedire al figlio di confessare.