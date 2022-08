Beautiful, anticipazioni 20 agosto 2022: Eric fa una scottante richiesta a Carter…

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 20 agosto 2022

Quinn (Rena Sofer) propone ad Eric (John McCook) un’intima cerimonia di rinnovo dei loro voti nuziali: un modo simbolico per sancire un nuovo inizio dopo i suoi errori e un chiaro messaggio agli altri sulla loro solidità. Shauna (Denise Richards) è dubbiosa circa i veri sentimenti che uniscono l’amica a Carter (Lawrence Saint-Victor). Eric, a sua insaputa, mette in imbarazzo Carter e la moglie quando chiede all’avvocato di celebrare la cerimonia.

Thomas (Matthew Atkinson) è in ritardo per un appuntamento di lavoro con il padre, ma quello che Ridge (Thorsten Kaye) non può sapere è che il figlio è prigioniero di Justin (Aaron D. Spears). Thomas fa presente a Justin che non può tenerlo chiuso lì per sempre, ma, nonostante sia stato un piano non programmato, Justin ritiene di riuscire a cavarsela.