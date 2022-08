Beautiful, anticipazioni 3 agosto 2022: Liam, trucchetto con papà Bill

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 3 agosto 2022

Liam (Scott Clifton) inganna Bill (Don Diamont), fingendo di cambiare idea sulla propria confessione. In realtà è solo un trucco per allontanare il padre in modo che non si intrometta tra lui e il vicecapo Baker (Dan Martin). Thomas (Matthew Atkinson) confida al padre che spera che un giorno le persone non si stupiranno più se lui fa la cosa giusta o qualcosa di buono: significherà che sono tornati veramente a fidarsi e a stimarlo come una brava persona. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) condividono la notizia di aspettare un maschietto con Thomas e Ridge (Thorsten Kaye).