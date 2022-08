Beautiful, anticipazioni 4 agosto 2022: Liam è stato arrestato ma non ha detto tutto!

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 4 agosto 2022

Dopo aver confessato a Baker di aver investito Vinny, Liam è stato arrestato. Il vicecapo, tuttavia, intuisce che il giovane Spencer non gli ha raccontato tutto circa quella notte. Scoperto di essere stato ingannato, Bill discute con Hope. I due si scambiano accuse: l’editore ritiene che nessuno sarebbe arrivato a Liam se la nuora non l’avesse convinto a confessare. La giovane Logan, però, ritiene che tutta la colpa sia di Bill. Quest’ultimo decide di intervenire per far scagionare il figlio dalle accuse. Tra la riconciliazione di Hope e Liam e l’arrivo di un nuovo bambino, tutto sembra promettere bene per la famiglia di Ridge e Brooke: la donna però apprende con orrore da Hope che ad aver investito Vinny è stato Liam.