Beautiful, anticipazioni dal 7 al 13 agosto 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 7 a sabato 13 agosto 2022

A Baker, Bill racconta tutta la verità affinché Liam possa essere rilasciato, ma sia lui che suo figlio vengono trattenuti in custodia. Thomas sembra ormai felice del riavvicinamento di Hope e Liam, ma piange con Ridge la morte del suo amico Vinny e promette di trovare chi l’ha ucciso e di fargliela pagare. Liam ha confessato di aver travolto e ucciso Vinny ed è stato arrestato.

Bill si è costituito e Justin, il loro avvocato, la vede male per entrambi. Hope è disperata e arrabbiata, ma cerca di sostenere Liam. Brooke informa Ridge, Steffy e Thomas che reagiscono malissimo.

Il rimorso porta Carter a giustificarsi con Eric, ma quest’ultimo crede che la donna che era in camera da letto con lui fosse Shauna.

Spoiler Beautiful: Paris scopre tutto e sta per parlarne a Zoe…

La pressione a cui viene sottoposta Shauna diventa sempre più forte: Flo, infatti, saputo da Paris che sua madre è andata a letto con Carter e, non credendoci, le chiede chiara conferma davanti a Paris. Shauna è in forte imbarazzo.

Flo è stupita perché Shauna non le ha detto di aver frequentato Carter. La cosa insospettisce Paris. Zoe dice a Carter che è felice di averlo ritrovato, ma che teme che lui provi qualcosa per Shauna.

Carter rassicura Zoe: non prova nulla per Shauna. Lei, nel frattempo, dice a Quinn che detesta mentire a Flo, ma Quinn la convince che sia necessario mantenere il segreto. Paris origlia e scopre che la donna che ha avuto una storia con Carter non è Shauna ma Quinn.

Paris origlia un colloquio tra Shauna e Quinn e capisce che la donna che è stata con Carter è Quinn e non Shauna; quest’ultima ha voluto coprire l’amica, che è ancora innamorata di Eric e teme che il suo segreto venga alla luce sia con suo marito che con Zoe.

Paris rimane sconvolta dalla sua scoperta e vorrebbe dire la verità, ma Shauna cerca di fermarla. Quinn ed Eric brindano felici al loro nuovo inizio. Anche Carter e Zoe trascorrono una serata romantica durante la quale lui le chiede di sposarlo.

Dopo un bel regalo da parte di Eric e una notte passata insieme, Quinn si sente al settimo cielo, sicura di aver riconquistato il marito. Ma Shauna sta cercando di contattarla per dirle che Paris sa tutto di lei e di Carter e minaccia di rivelarlo a tutti.

Shauna incontra di nuovo Paris in ufficio e cerca di convincerla a tacere. Carter, che è ancora ignaro di tutto, fa i complimenti a Eric per aver recuperato il suo rapporto con la moglie. Ma alla fine Shauna riesce a dire a Quinn come stanno le cose, mentre Paris è sul punto di rivelare la verità a Zoe.

Shauna informa Quinn che Paris le ha sentite parlare ed è andata da Zoe per dirle tutto della storia con Carter. Paris sta per affrontare l’argomento con la sorella, ma una telefonata le interrompe e Zoe esce per un’urgenza.

Risoluta a salvare il suo matrimonio con Eric, Quinn raggiunge Paris e la scongiura di non rivelare niente a Zoe. Wyatt e Flo parlano di Liam e di Bill. A Wyatt sembra molto strana la coincidenza che Vinny sia stato travolto proprio dall’auto di Liam.