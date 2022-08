Beautiful, anticipazioni 7 agosto 2022: Carter è in imbarazzo con Eric…

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 7 agosto 2022

Carter (Lawrence Saint-Victor) è in evidente imbarazzo con Eric (John McCook), ma lo stilista non può immaginare il reale motivo del turbamento dell’avvocato. Quinn (Rena Sofer) continua ad essere grata a Shauna (Denise Richards) che, con la sua prontezza di riflessi, ha impedito che il suo segreto con Carter venisse a galla. La Fuller teme che se Eric dovesse mai scoprire la verità, perderebbe il marito. Flo (Katrina Bowden) è confusa quando Paris (Diamond White) esprime fastidio alla possibilità che Shauna faccia visita alla Forrester Creations: la giovane Fulton non è ancora al corrente del gossip del momento su sua madre.