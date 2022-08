Beautiful, anticipazioni 8 agosto 2022: Paris ascolta le confidenze di Quinn…

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 8 agosto 2022

Shauna (Denise Richards) ha dovuto mentire a Flo (Katrina Bowden) sulla sua finta avventura con Carter (Lawrence Saint-Victor): la Fulton esprime a Quinn (Rena Sofer) la sua frustrazione in merito. Shauna e Flo hanno sempre dichiarato di essere solite confidarsi tutto, per questo Paris (Diamond White) è interdetta che la donna non avesse mai detto niente alla figlia su Carter. Quinn è preoccupata che Eric (John McCook) possa scoprire tutto e Paris, casualmente, si trova a portata d’orecchio quando la Fuller parla della sua notte con Carter a Shauna.