Puntate italiane Beautiful: Carter salva la divisione gioielli di Quinn!

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Eric Forrester sarà deciso ad sradicare sua moglie Quinn dalla sua vita: non soltanto dalla sua casa, ma anche dalla Forrester Creations, casa di moda di cui il fondatore possiede ancora l’abbondante fetta del 37,5%. La Fuller si vedrà così costretta a battere in ritirata, non prima di un ultimo faccia a faccia con una trionfante Brooke Forrester.

Quinn accuserà la rivale di averle mosso guerra fin dall’inizio e di non aver mai cercato di conoscerla davvero. Rivendicando gli anni di felice matrimonio con Eric, la designer rinfaccerà a Brooke di essere stata una moglie assolutamente migliore di quella che fu la Logan: per Quinn, Brooke ha solo mascherato il desiderio di vendetta dietro una finta preoccupazione per Eric, il quale tuttavia continuerà sempre a preferire Brooke a Quinn, come ha sempre fatto. Una disillusa Fuller, dunque, ritroverà la scintilla con Carter Walton: quello che dovrebbe essere l’ultimo incontro, però, sarà l’inizio di qualcosa di più profondo.

Spoiler Beautiful, episodi italiani: Quinn e Carter ancora uniti…

Peccato che, nel frattempo, a Carter sarà stata fatta un’offerta di riconciliazione da parte dei Forrester: l’avvocato potrà restare in azienda, a patto che rinunci a qualsiasi contatto con Quinn. Più facile a dirsi che a farsi. Quinn sarà pronta a non compromettere la carriera che Carter si è costruito nella casa di moda, fino ad esserne il direttore operativo. Ma entrambi diventeranno consapevoli che il sentimento scattato tra loro è stato più di un’avventura.

Carter riuscirà tra l’altro ad impedire il licenziamento di Quinn dalla Forrester Creations, usando l’oggettività dei numeri: la divisione gioielli è proficua per l’azienda (troppo per eliminarla sulla spinta di rancori personali) e il suo successo è strettamente legato a Quinn. Il legale dimostrerà anche come, tagliando i gioielli dall’offerta, la casa di moda perderà fino a dieci milioni di ricavato all’anno!

L’arringa di Carter sarà convincente per Ridge ed Eric, ma quest’ultimo pretenderà che il contratto della moglie venga modificato in modo che lei sia obbligata a lavorare da remoto, senza più mettere piede nell’edificio. Per Carter resterà la clausola di non avere rapporti con Quinn (ma le cose non andranno così…), con la difficoltà tra l’altro di essere incaricato di occuparsi anche della causa di divorzio come avvocato di Eric.