Beautiful, anticipazioni dal 14 al 20 agosto 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 14 a sabato 20 agosto 2022

Nel parlatorio del carcere, Hope e Liam, attraverso un vetro, si fanno forza a vicenda. Wyatt e Justin trovano un Bill combattivo come sempre, seppur avvilito di non poter fare niente per aiutare Liam.

Bill sprona Justin a indagare sui fatti e a preparare una linea di difesa e sollecita Wyatt a pensare all’azienda. Brooke si sorprende che Liam abbia chiesto a Thomas di stare vicino alla propria famiglia e teme per l’unione di Hope e Liam.

Spoiler Beautiful: Justin colpisce Thomas e lo rinchiude!

Ridge crede nelle buone intenzioni di Thomas. Brooke mette in guardia Hope sulla possibilità che Thomas torni ad essere ossessionato da lei, adesso che, a causa della detenzione di Liam, può starle vicino per sostenerla.

Ridge, pur notando che i pensieri di Thomas sono sempre rivolti a Hope, non è d’accordo con lei sul fatto che possa ancora esserne ossessionato. Carter è tentato di confessare a Zoe la verità su Quinn, ma quest’ultima lo dissuade.

Grazie anche al silenzio di Paris, Carter e Quinn sembrano di nuovo entrambi felici con i rispettivi partner. Hope, disperata e addolorata, si lascia consolare da Thomas. Ridge e Brooke discutono sull’idea di Liam che Thomas si prenda cura di Hope e dei bambini mentre è in carcere.

Brooke reputa folle l’idea di Liam che Thomas si possa prendere cura di Hope e dei bambini mentre è in carcere, ma Ridge minimizza. Intanto Liam ribadisce a Hope che è giusto che Thomas si prenda cura di lei e dei bambini.

Zende risolve il problema al cellulare di Thomas. Cominciano ad arrivare i messaggi, tra questi il video di Vinny che si getta sotto l’auto di Liam. Thomas è sconvolto: dunque si è trattato di un suicidio. Thomas continua a rivedere il videomessaggio di Vinny: è la prova che l’amico si è suicidato; solo Thomas ne è a conoscenza e sta per mostrarlo a tutti, ma incrocia Justin e rivela a lui per primo la verità.

Justin, inspiegabilmente, colpisce Thomas alla testa facendogli perdere conoscenza. Katie va a trovare Bill in prigione. Steffy dice a Hope che la aiuterà ad affrontare la difficile situazione in cui si trova.

Hope e Steffy parlano della difficile situazione in cui si trovano. Liam è in prigione e non può vedere la sua famiglia e le sue figlie. Anche Bill si trova in prigione e discute con Katie su come devono comportarsi con Will.

Bill spera di poter uscire presto di prigione con l’aiuto di Justin. Wyatt sollecita Justin a darsi da fare per scagionare suo padre e Liam. Thomas, rinchiuso in una gabbia da Justin, scopre che il suo scopo è di lasciarli in prigione e di impadronirsi della Spencer Publications.

In prigione, Liam chiede a Bill se ci sono degli aggiornamenti, ma Bill gli dice che Justin si sta occupando del loro caso e che lui si fida completamente di Justin. Brooke, Steffy e Ridge sono alla Forrester e commentano la situazione e il comportamento di Bill.