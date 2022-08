Beautiful, anticipazioni dal 21 al 27 agosto 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 21 a sabato 27 agosto 2022

Justin parla con Thomas, che è ancora tenuto prigioniero e rinchiuso nella gabbia, e gli spiega il motivo delle sue azioni: tutto nasce da anni di risentimento covato contro Bill che non ha mai realmente riconosciuto il suo valore.

Liam e Bill sperano di uscire presto di prigione grazie a Justin, il quale invece tiene rinchiuso Thomas per impedirgli di scagionare Liam dall’accusa di omicidio. Eric mostra gratitudine a Shauna per essergli stata vicina nei momenti di difficoltà.

Spoiler Beautiful: Quinn mette alle strette Eric

Carter e Quinn continuano a tenere a freno Paris: se Zoe venisse a sapere della loro fugace relazione sarebbero guai seri per molte persone. Vista la recente riappacificazione, Quinn propone a Eric di rinnovare le loro promesse di matrimonio.

Justin tiene Thomas rinchiuso per paura che lui sventi il suo diabolico piano per impadronirsi della Spencer Publications lasciando che Bill e Liam vengano condannati ingiustamente per l’omicidio di Vinny.

In prigione, Liam ha un colloquio con Hope e per la prima volta si rende conto che l’incidente in cui Vinny ha perso la vita non può essere una semplice casualità.

Quinn mette alle strette Eric chiedendogli di celebrare una cerimonia per rinnovare le loro promesse di matrimonio. Carter e Quinn chiedono a Paris di non dire della loro breve relazione clandestina a Zoe e a Eric, ma lei non sembra convinta.

Brooke vuole convincere Eric ad annullare la cerimonia per il rinnovo delle promesse di matrimonio con Quinn, convinta che lui debba allontanare la Fuller. Eric però non è d’accordo e di conseguenza chiede a Brooke di non partecipare.