Beautiful: ecco come Quinn (non) esce di scena | Anticipazioni americane

Beautiful, spoiler USA: Quinn, semplicemente, si volatilizzerà nel nulla

Come già anticipatovi, il 29 agosto, per quanto riguarda le puntate americane di Beautiful, è andato in onda l’ultimo episodio di Rena Sofer nei panni di Quinn Fuller Forrester. L’esperienza quasi decennale dell’attrice nella soap opera della Bell Production, tuttavia, sembra essersi chiusa con un po’ di amaro in bocca da parte dell’interprete (almeno è quello che si percepisce dalle sue più recenti dichiarazioni, che vi abbiamo prontamente riportato).

Ad una settimana dallo scadere del suo contratto, la produzione ha offerto a Rena un declassamento a stato di “recurring”, non avendo piani nell’immediato futuro per il personaggio di Quinn. Per l’attrice avrebbe significato stare ferma ad aspettare che agli autori venissero idee per Quinn, che magari non sarebbero mai arrivate. Desiderosa di non restare parcheggiata, la Sofer ha preferito rifiutare, compiendo un salto nel vuoto verso nuove opportunità.

Beautiful, trame americane: Quinn, lieto fine con Carter e poi… il nulla!

Presumibilmente la produzione si aspettava tutt’altro esito e non c’è stato dunque il tempo di scrivere una vera e propria uscita di scena per il personaggio di Quinn: di conseguenza sono diventate “le ultime” alcune scene che non erano state affatto scritte per essere tali. Nel suo ultimo episodio, infatti, Quinn celebra semplicemente l’amore con Carter Walton, libera di viverlo alla luce del sole senza troppi drammi intorno, dato che anche Eric Forrester, da cui sta divorziando, ha trovato una nuova vita accanto all’ex moglie Donna Logan.

Si sarebbe potuto scavare nel passato della Fuller, ancora praticamente tutto da scrivere, oppure optare per una separazione dal marito meno pacifica, con tanto di trame business che avrebbero dato una scossa alla Forrester Creations, ma sono idee che agli autori non sono venute e, perciò, Rena Sofer ha risposto negativamente quando le è stato chiesto di restare.

Sempre che gli sceneggiatori vogliano continuare ad usare Carter come personaggio di rilievo, ad un certo punto sarà inevitabile apprendere come questa love story sia finita, magari senza fornire spiegazioni come già accaduto in passato. Insomma, Quinn è l’ennesimo caso di personaggio che, semplicemente, si volatizzerà nel nulla e del suo destino apprenderemo tramite i dialoghi di chi rimane. Certo, potrebbe sempre esserci un recast: ma se non c’erano idee per la Quinn interpretata dalla Sofer, difficile pensare che a breve ne verrebbero per una Quinn interpretata da altre…