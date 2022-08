Beautiful, puntate americane: perché Rena Sofer (Quinn) se ne va? Ecco i veri motivi!

Beautiful: Rena Sofer doveva diventare “recurring”… e se n’è andata!

Rena Sofer è tornata a parlare del suo addio a Beautiful, in un’intervista podcast con Soap Opera Digest. Come vi avevamo riportato, l’interprete di Quinn Fuller Forrester esce di scena oggi, 29 agosto, ciò ovviamente per quanto riguarda le puntate americane della soap (in Italia invece la vedremo ancora a lungo). Le anticipazioni per l’episodio in questione segnalano che Quinn e Carter condivideranno una romantica serata, durante la quale saranno davvero sinceri l’uno con l’altra.

Si dichiareranno ancora amore? Oppure, improvvisamente, i due piccioncini porranno fine alla loro relazione? La possibilità che non ci sia una vera e propria uscita di scena per Quinn è molto probabile e magari poi scopriremo cosa ne sia stato di lei dai dialoghi di chi rimane (come spesso accaduto nella soap anche per personaggi di peso come la Fuller). Questo perché i tempi per scrivere qualcosa di definitivo potrebbero non esserci stati, almeno da quanto dichiarato da Rena.

Beautiful, news americane: offerta deludente per Rena Sofer

Al magazine, infatti, l’attrice ha spiegato che il suo contratto con la soap era in scadenza a luglio, ma non è mai stata contattata dalla produzione per un eventuale rinnovo se non fino alla settimana precedente alla registrazione di quelle che saranno le sue ultime scene (e che quindi dovrebbero essere state scritte senza pensare ad un suo addio). L’offerta è stata deludente per l’interprete:

In pratica mi hanno detto che non avevano idea di cosa sarebbe successo a Quinn, chiedendomi di passare in “recurring”. A quel punto mi è stato chiaro che non avevano piani per il mio personaggio ed è stato facile prendere una decisione. Credo di meritare di più che restare seduta ad attendere che a loro vengano idee.

Beautiful: Rena Sofer ha chiuso i rapporti con la soap

Nelle precedenti dichiarazioni di Rena, che vi avevamo riportato, l’attrice si era lanciata in alcune ipotesi sulle possibili storyline per Quinn, il cui potenziale, complice anche un passato praticamente tutto da scrivere, sarebbe in pratica inesauribile. Ma non per gli autori di Beautiful che evidentemente programmavano di declassare Quinn a stato di personaggio ricorrente, cosa che per questa soap spesso ha significato un parcheggio per anni se non addirittura l’anticamera di una vera e propria uscita di scena in sordina.

Rena ha dunque preso in mano la situazione, decidendo di porre fine al rapporto di lavoro con la produzione. All’attrice è stato chiesto di restare, ma la Sofer è pronta a nuovi capitoli per la sua carriera. In bocca al lupo!