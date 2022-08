Trame italiane Beautiful: nasce Hayes Finnegan, anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Steffy Forrester entrerà in travaglio, partorendo il suo secondogenito in acqua, a casa. Scopriremo infatti che lei e Finn, durante la gravidanza, hanno deciso di organizzare la nascita del figlio in questa modalità poco convenzionale, avvalendosi del supporto di un’ostetrica e di una doula specializzate in parti in acqua.

Non è la prima volta che viene adottato questo sistema nella storia della soap: già nel 2016, Caroline Forrester Jr. mise al mondo allo stesso modo Douglas, assistita dall’allora marito Ridge Forrester. Tra l’altro le attrici scelte per le due figure professionali sono le stesse che apparvero in quell’occasione. Così Steffy, assistita da Finn, riuscirà a portare a termine un parto sereno, senza troppi intoppi, mettendo alla luce un maschietto sano che i genitori decideranno poi di chiamare Hayes Finnegan, in onore della nonna materna Taylor Hayes.

Beautiful: il nome “Hayes” sgradito ai fan?

La scelta, al momento della messa in onda di queste puntate negli Stati Uniti, ha fatto storcere il naso ai fan storici di Beautiful, dato che quello è il cognome da sempre usato dalla psichiatra, ma risalente al suo primo sfortunato matrimonio col violento Blake Hayes.

Infatti, quando nel 2007 Taylor partorì Jack Hamilton Marone, scartò la proposta dell’allora marito Nick Marone di usare proprio il nome Hayes per il bambino: Taylor sostenne che, sebbene avesse tenuto quel cognome col quale si era avviata alla professione, non evocava di certo buoni ricordi e per questo aveva, invece, deciso di dare al figlio il nome di suo padre. Da allora sono passati anni e probabilmente sono cambiati anche molti degli autori: insomma, quel particolare è andato perso e così si è deciso di dare al nascituro il cognome acquisito di Taylor.

Attenzione, con la nascita di Hayes si apre un importante nuovo capitolo narrativo che ci terrà compagnia a lungo e segnerà in modo significativo la storia di Beautiful!