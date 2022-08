Sheila Carter di Beautiful: l’ennesima falsa morte?

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, l’attore Jeremy Valdez riprenderà il ruolo del detective Alex Sanchez e lo farà quando il suo alter ego annuncerà un’importante notizia ai Forrester: Sheila Carter è morta!

L’informazione verrà accolta con cautela e scetticismo, ma la polizia sarà piuttosto certa nell’affermare che la vita della donna sia ormai terminata. Le anticipazioni per ora non chiariscono quale sarà la causa ufficiale del decesso e quali prove le autorità avranno nelle mani per poter dichiarare morta la fuggitiva.

Beautiful, trame americane: Ridge, misure di sicurezza contro Sheila

Ma, sinceramente, chi ci crede? La supposta scomparsa avverrebbe off screen, una modalità decisamente sottotono per trattare la morte di Sheila, anche una morte che sembri reale per permettere un’uscita di scena del personaggio fino ad un prossimo ritorno. E, inoltre, niente per ora lascia supporre che Kimberlin Brown ed il suo iconico personaggio stiano nuovamente per eclissarsi dalla soap.

L’escamotage, piuttosto, sembra quello necessario affinché i Forrester abbassino la guardia e ci si prenda del tempo (di certo non molto) prima del prossimo arco narrativo: da quando Sheila è fuggita di prigione, abbiamo sentito parlare molte volte delle notevoli misure di sicurezza privata che Ridge ha messo in campo per difendere i propri familiari, personalmente scortati da guardie collocate a difesa delle loro residenze e dei luoghi di lavoro. Pensare che l’incubo Sheila sia davvero terminato, li porterebbe a liberarsi di queste misure e rendere più verosimile che, nel prossimo futuro, la Carter possa avvicinarsi a loro.

Beautiful rewind: quante volte Sheila è “morta”?

Insomma, forse dovremo attendere un po’ prima di assistere alla prossima mossa di Sheila, ma la donna fa ancora parte del gioco. In attesa di scoprire i dettagli di questa “morte”, ricordiamo che non è la prima volta che la Carter viene ritenuta defunta: nel 2005 in Febbre D’Amore, dopo aver pianificato di assassinare Lauren Fenmore facendo esplodere lo yacht che la nemica di sempre aveva affittato per la sua luna di miele, si ritrovò prigioniera insieme a lei in un rifugio anti-uragano, per mano del suo alleato e amante Tom Fisher. Sheila aveva deciso di eliminarlo, non fidandosi dell’uomo, e aveva così messo delle prove nel suo garage che lo avrebbero incastrato per l’esplosione. L’uomo (patrigno violento del nuovo marito di Lauren), aveva così pensato di vendicarsi.

Nonostante alcuni momenti di empatia durante la loro esperienza da ostaggi, Sheila e Lauren furono vittima del loro eterno odio che le spinse ad una colluttazione, nel corso della quale la Fenmore riuscì a rompere una gamba a Sheila. Una fuga di gas nel rifugio le obbligò infine a collaborare per uscirne vive, ma solo Lauren riuscì a tornare in superficie prima del crollo. Sheila venne ritenuta morta, ma, in realtà, fu mostrata intenta a incontrare, zoppicante, un chirurgo plastico a cui mostrò una foto, chiedendo di renderla uguale.

Beautiful: il ritorno di Sheila a Los Angeles nel 2017

Solo un paio di anni dopo, Sheila riemerse sulla scena, con nuove fattezze e non più interpretata da Kimberlin Brown: identica alla migliore amica di Lauren, aveva pianificato di rapirne il nuovo figlio neonato. Anche quella storyline si concluse con Sheila morta, uccisa da un colpo di pistola. Ma, nel 2017, come sappiamo riemerse a Los Angeles, in casa di una spaventata Katie Logan. Sheila Carter allora, col suo solito aspetto, liquidò come storielle a cui non credere il suo ultimo capitolo a Febbre D’Amore, spiegando di aver trascorso anni in prigione…