Beautiful: ecco come Sheila sedurrà il “povero” Deacon | Anticipazioni americane

Beautiful, spoiler USA: ecco come si svela l’identità di Sheila

Come già vi avevamo accennato, nelle attuali puntate americane di Beautiful Sheila Carter è viva e vegeta ed ha solo inscenato la sua morte per mano di un orso. La donna, latitante, è riuscita così a togliersi di dosso la polizia, convincendo le autorità della propria brutale fine grazie ad uno scenario credibile quanto fittizio: l’auto usata nella fuga abbandonata nella sierra selvaggia, i documenti, i resti di vestiti, capelli e sangue. Inoltre la prova regina, che ha persuaso tutti della sua morte: un dito medio del piede, unico pezzo identificabile del corpo altrimenti divorato dall’orso.

In realtà, come era immaginabile, Sheila è arrivata ad amputarsi pur di rendere il tutto più verosimile. In fondo cosa è una piccola parte del proprio corpo (tra l’altro sempre nascosta e che non richiederà chissà quale sforzo di effetti speciali in futuro) in cambio della libertà? Stavolta, però, Sheila non sembra pronta a cercarsi una nuova vita per crearsi una nuova identità, come succedeva nei lunghi periodi in cui si dava alla macchia, bensì è rimasta a Los Angeles, pericolosamente a rischio di essere scoperta.

Beautiful, trame americane: ora Deacon è complice di Sheila!

Ricordate la misteriosa avventura di una notte di Deacon (ne parlavamo QUI)? Già, si è trattato proprio di Sheila! Quest’ultima, grazie a qualche trucchetto, è riuscita a sedurre Sharpe, che ha nuovamente ceduto all’alcol nonostante sbandieri l’impegno di restare pulito quando si tratta di fare buona impressione con Brooke e Hope. Il mattino successivo alla folle nottata, Deacon si è accorto del piccolo dito mancante nel piede della sua amante, riuscendo ad intuire la verità mentre davanti ai suoi occhi Sheila si è tolta una maschera di silicone (in grado di modificare a sufficienza i tratti del suo volto lasciando al make up il resto).

Deacon si renderà conto di essere stato incastrato quando Sheila gli farà presente un piccolo particolare: è stato suo complice! Dapprima l’aveva protetta dalla polizia il giorno della sua fuga ed ora, se la trovassero nel suo appartamento, nessuno crederebbe ad una sua innocenza. E Deacon rischia molto, trovandosi fuori di prigione su libertà vigilata: un passo falso di fronte alla legge e tornerebbe in carcere per il tentato omicidio di Quinn Forrester!

Beautiful, news USA: Hope va da Deacon, troverà Sheila?

Gli spoiler ci segnalano che Sheila riuscirà a convincere Deacon a farla restare come sua coinquilina, usando il sesso come ulteriore arma di convincimento. Deacon cederà nuovamente alle avance di Sheila? Quello che è certo è che Hope farà un’inaspettata visita a casa del padre e sarà sconvolta da quello che vedrà: la ragazza si troverà faccia a faccia con Sheila o con il suo “nuovo alter ego”?