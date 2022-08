Beautiful: tutti vogliono Douglas! Chi lo avrà? | Anticipazioni americane

Beautiful, puntate americane: il piccolo Douglas crea tensione tra Logan e Forrester

Come abbiamo già avuto modo di anticiparvi, la situazione attorno a Douglas Forrester, nelle attuali puntate americane di Beautiful, si sta scaldando e rischia di essere la miccia per una nuova faida tra Logan e Forrester, per quanto ormai i due clan siano fortemente intersecati tra loro.

Thomas Forrester ha deciso che è arrivato il momento di assumere nuovamente il ruolo di genitore primario del figlio (che ora negli States è interpretato da Django Ferri): l’attuale situazione, che vede il bambino vivere con Liam e Hope Spencer lasciando a lui le visite e qualche week end, inizia a stargli stretto e gli fa avere la sensazione di finire per essere un padre assente.

Beautiful, anticipazioni USA: Thomas torna a vivere da Eric

Tra l’altro Douglas sta esprimendo sempre più il desiderio di trascorrere più tempo col padre: l’aver sentito il figlio ammettere di sentire la sua mancanza ha fatto scattare in Thomas la voglia di cambiare questo stato di cose. Per tale motivo lo stilista ha chiesto e ottenuto di tornare a vivere col nonno, Eric Forrester, sperando di poter presto avere anche Douglas con lui, in pianta stabile. Per Thomas si tratta di un modo per stare di più anche con suo nonno e per riportare Douglas nel cuore della famiglia paterna.

A sostenere il desiderio di Thomas ci sono la madre e la sorella, Taylor e Steffy, che lo incoraggiano e ritengono sia giusto: pur riconoscendo il ruolo di Hope nella vita del bambino come madre, ritengono però che sia arrivato il momento che Thomas riprenda in mano il ruolo di genitore principale (in fondo l’attuale situazione era stata concepita per essere temporanea, finché Thomas non avesse ripreso in mano la sua vita).

Beautiful, trame americane: Brooke non vuole che Douglas vada a stare da Eric

La mossa di Thomas, però, ha messo in allarme Hope, che non vuole perdere il bambino che ritiene suo: è disposta a concedere a Thomas più tempo con Douglas, ma lo chalet è ormai la casa che il bambino conosce ed è lì che deve vivere. Sebbene Hope e Thomas abbiano deciso di procedere a piccoli passi e di mantenere dei toni distesi, è chiaro che Hope non voglia cedere ed è altrettanto chiaro che Thomas provi fastidio a dover dipendere dalle concessioni di altri per quello che riguarda suo figlio.

Ma a caricare la tensione ci pensano anche i loro familiari e Hope può contare su Brooke Forrester, fin dall’inizio sconvolta da quelle che ritiene essere delle “pretese” da parte di Thomas. La Logan sta già mettendo in chiaro che lei non permetterà che Douglas si trasferisca da Thomas, ritenendo che il bambino ormai appartenga a Hope, Beth e Liam e che in quest’ultimo possa trovare una figura maschile di riferimento.

Beautiful, spoiler USA: Brooke Taylor, c’è tensione!

Inutile dire come siano già volate scintille tra Brooke e Taylor, anche per via del bacio che la psichiatra e Ridge si sono scambiati a Monaco. Brooke non ha dubbi: Taylor vuole usare Douglas per separarla da Ridge, ma la Hayes ritiene che la rivale stia facendo già un ottimo lavoro da sola. Ridge infatti, pur comprendendo le resistenze di Hope, sente che Thomas sarebbe in effetti pronto a riprendere il controllo della vita di suo figlio e questa questione rischia di essere un nuovo motivo di tensione nel suo matrimonio con Brooke.

La coppia è tornata insieme, ma non ancora del tutto e Ridge ha già ammesso a Taylor di essere più felice quando trascorre il tempo con la loro famiglia. Per sua moglie, però, Taylor e Steffy hanno dichiarato guerra a lei e Hope e, nei prossimi episodi USA, le due signore finiranno per accapigliarsi usando i colori di Douglas!

Intanto gli spoiler anticipano che Liam e Brooke si convinceranno che Thomas stia solo usando Douglas per manipolare Hope e quest’ultima si recherà a casa di Eric per avere risposte se quello che dice Thomas è vero: Douglas sarebbe felice di vivere di nuovo con lui? Si arriverà ad una soluzione pacifica molto presto, oppure la faccenda assumere toni ancora più aspri… magari fino in tribunale?