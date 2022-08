Beautiful: Rena Sofer (Quinn Fuller) lascia la soap! | Anticipazioni americane

In America, Rena Sofer dopo nove anni lascia Beautiful

Clamoroso addio in quel di Beautiful: presto i telespettatori americani della soap dovranno dire addio a Quinn Fuller Forrester (salvo un improbabile recast immediato del personaggio). Ad annunciarlo è la stessa interprete, Rena Sofer, che presta il volto alla madre di Wyatt Spencer dal 2013. Sui social, infatti, l’attrice ha confermato quella che parrebbe essere una sua decisione:

Il 5 agosto non è stato solo il compleanno di mia figlia, ma anche la fine della mia corsa di nove anni nei panni di Quinn in Beautiful.

Beautiful, news USA: l’inattesa uscita di scena di Quinn Fuller

Un’uscita inaspettata, specie visto quanto centrale fosse la Fuller nell’ultimo anno grazie al triangolo che l’ha vista dividersi tra il marito Eric Forrester e Carter Walton. Proprio quest’ultimo sembrava essere il suo futuro visto che di recente i due sono tornati a fare coppia, a seguito della decisione della designer di porre fine al matrimonio con lo stilista (con quest’ultimo che a sua volta aveva avuto un ritorno di fiamma con l’ex moglie Donna Logan).

Nonostante tutto, questo filone narrativo avrebbe potuto avere un seguito: per quanto felice accanto a Carter, Quinn è stata mostrata infastidita che Eric avesse potuto tradirla con una persona che lei considera decisamente inferiore a lei. “Mi sono costruita una carriera, ho un nome di peso in questo business, Donna va in giro con del miele nella borsa“, si era lamentata Quinn con lo stesso Carter…

Beautiful, Rena Sofer: “Penso sia arrivato il momento di fare qualcosa di nuovo”

Insomma, la situazione era potenzialmente esplosiva: Quinn avrebbe potuto provare ad accaparrarsi una qualche fetta della Forrester Creations con il divorzio o comunque ci si sarebbe potuti inventare qualcosa. Eppure non sarà così, ufficialmente per volontà della sua interprete.

Ma gli autori avrebbero continuato a darle spazio? Dopo un promettente inizio come dark lady, Quinn è stata poi “addomesticata” (forse anche fin troppo) destinandola a storyline “pruriginose”, dapprima facendola invaghire del figliastro Ridge e poi, dopo anni di sotto-utilizzo, dell’aitante avvocato di famiglia. Il reale potenziale di Quinn forse non è mai stato davvero sfruttato, si poteva far meglio anche perché, grazie soprattutto a Rena Sofer, il personaggio ha costituito una delle poche new entry post-2005 a fare davvero breccia in Beautiful. L’attrice ha continuato:

Lo so, è triste per qualcuno, come sicuramente è stato difficile per me, ma penso sia arrivato il momento di fare qualcosa di nuovo, sia come attrice che per la mia seconda attività parallela nel mondo della ceramica.

Beautiful: in Italia, Quinn ci farà compagnia ancora a lungo

Da tempo, grazie a quanto mostrato sui social, Rena sembra infatti aver trovato una nuova passione nell’arte della ceramica, tanto da averne fatto un secondo business accanto all’attività attoriale. Non è ancora stata ufficializzata la data della sua ultima puntata (in America comunque sarà tra poche settimane), così come non sono note le circostanze in cui ciò avverrà. Verrà data a Quinn una degna via d’uscita o sarà l’ennesimo personaggio a volatilizzarsi, dicendo addio tramite i dialoghi di chi è rimasto?

Per quanto riguarda le puntate italiane, Quinn continuerà a farci compagnia ancora a lungo, essendo attualmente indietro di circa 14 mesi rispetto agli Stati Uniti.