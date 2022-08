Beautiful: Quinn, ecco quando uscirà di scena negli Stati Uniti | Anticipazioni

Beautiful, puntate americane: conto alla rovescia per l’addio di Quinn (Rena Sofer)

Nelle puntate americane di Beautiful, l’ultimo episodio di Quinn Fuller Forrester è vicino, anzi vicinissimo. Infatti, nonostante la decisione della sua interprete Rena Sofer sia stata resa nota da pochi giorni, la questione era già cosa fatta e la sua ultima apparizione in video andrà in onda in America il 29 agosto.

Avevo già deciso che sarebbe stato il mio ultimo contratto (con Beautiful) e quando si è conclusa la storyline di Quinn e Carter ho capito fosse il momento adatto.

Così ha commentato l’attrice, pronta ad esplorare nuove opportunità dopo nove anni di onorata carriera nel mondo dei Forrester.

Sono stata fortunata per aver potuto lavorare in uno show che mi ha permesso, nel frattempo, di essere una mamma a tempo pieno mentre mia figlia cresceva. Ora ha 17 anni e si prepara per il college, così mi concentrerò su questo.

Rena Sofer tornerà a General Hospital?

Rena, inoltre, approfitterà del nuovo tempo libero per dedicarsi alla sua carriera parallela nel mondo delle ceramiche, avendo lanciato sul mercato da poco un suo brand che vende sul suo sito online. Non sarà però un addio alla recitazione, anzi: la Sofer progetta di lanciarsi nuovamente nel mondo dei provini per trovare nuove opportunità.

Nella sua carriera sono state tante le partecipazioni a serie tv in prima serata, anche se è soprattutto nota per le soap opera. Oltre a Beautiful, infatti, ha recitato in Another World e in General Hospital, dove ha interpretato il ruolo di Lois Cerullo (ne ha vestito i panni anche Lesli Kay, l’ultima Felicia Forrester di Beautiful), personaggio che Rena non si sente di scartare:

Negli anni ci sono stati diversi contatti con la produzione di General Hospital, ma i tentativi non sono mai andati in porto. Ci dovrebbero essere le condizioni adatte ma, se dovesse succedere, un ritorno in quella soap potrebbe benissimo far parte del mio nuovo viaggio professionale.

Rena Sofer pensa di non tornare a Beautiful in futuro

Per quanto riguarda un rientro prima o poi a Beautiful, anche solo come guest o personaggio recurring, la Sofer al momento si sente di escluderlo:

Già è difficile restare in una soap opera quando non hai una storia, tornare come ricorrente per apparizioni in uno show in cui ogni giorno sei stato un giocatore attivo non è fattibile per me. Non è la direzione che voglio prendere, voglio andare avanti nello spaventoso ignoto.

Insomma, ci si prepara a quella che dovrebbe essere una separazione definitiva o comunque molto lunga dal personaggio di Quinn, almeno interpretato da Rena Sofer.

Come uscirà di scena Quinn Fuller?

Se il “quando” è noto, resta per ora l’incognita su come uscirà Quinn: data l’imminenza dell’ultima puntata è difficile ritenere che avrà una vera e propria uscita di scena supportata da una storia che apra una vicenda narrativa; molto più probabile, invece, è che non andrà in onda un addio ma che semplicemente la Fuller smetterà di comparire e apprenderemo poi cosa ne è stato di lei dai dialoghi di chi rimarrà, tra cui il suo principale partner di scena Lawrence Saint Victor (Carter Walton):

Uno dei miei più grandi risultati in Beautiful è stato poter dimostrare al pubblico quale bravo attore sia Lawrence e di come possa benissimo reggere un ruolo in primo piano. Per i fan Quarter là fuori, sappiano che Rena Sofer è felice e andrà avanti, ma che Lawrence ha ancora tanto da offrire!

Staremo a vedere se gli autori avranno interesse nel continuare a sfruttare Carter in un ruolo da protagonista, dove è approdato dopo una decade in secondo piano. Il suo interprete Lawrence Saint Victor, come vi avevamo riportato, è da tempo impegnato anche come sceneggiatore della soap (attenzione, significa che partecipa alla stesura dei copioni di puntata ma non che decide le trame).

Sul set, cast e produzione hanno festeggiato l’addio di Rena tra brindisi, discorsi e molte lacrime: