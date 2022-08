Grand Hotel serie tv, trama episodi 19 agosto

Ancora nuove puntate su Canale 5 della fiction Grand Hotel – intrighi e passioni, che – come ormai sapete – è arrivata alla sua terza e ultima stagione. Ecco anticipazioni e trame degli episodi di venerdì 19 agosto 2022:

Grand Hotel / Il castigo

Andres si trova in prigione. Sua madre ha la possibilità di testimoniare contro Donna Teresa per l’omicidio di Celia Velledur e decide di procedere, ma poi quest’ultima le promette di intercedere per salvare suo figlio. Intanto Maite, Julio e Alicia, nella pensione di Bazan, cercano qualcosa che possa in qualche modo contribuire a incriminarlo.

Grand Hotel / L’esecuzione

Andres viene giustiziato per l’omicidio di Belen. Diego apprende che Alicia vede il suo amante in una camera dell’hotel e le tende un tranello. Cisneros cura la ferita che Donna Teresa si è procurata con un bicchiere di vetro.

Vi ricordiamo che, dopo la puntata del 19 agosto, Grand Hotel vi aspetta con gli episodi conclusivi il 25 e 26 agosto. Sono le puntate che concluderanno per sempre la serie tv.