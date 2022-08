Grand Hotel serie tv, trama episodi 25 agosto

Penultimo appuntamento su Canale 5 con la fiction spagnola Grand Hotel – intrighi e passioni, di cui stiamo vedendo la parte finale della terza e ultima stagione. Ecco anticipazioni e trame degli episodi di giovedì 25 agosto 2022:

Grand Hotel / La salute dei defunti

Andres cerca in ogni modo di dimostrare la pazzia di Laura, tanto che rintraccia nella camera della donna una boccetta contenente dei sali di litio. Alicia viene tenuta prigioniera da Diego, il quale spera che il suo amante la liberi per poterlo uccidere e lavare l’onta. Belen riesce ad uscire indenne dai suoi raggiri e a far incolpare Bazan.

Grand Hotel / Rivincita

Alicia ha imprigionato Diego e vorrebbe convincerlo a firmare un documento che le permetterebbe di annullare il suo matrimonio. Julio rischia di morire per i postumi della ferita che Diego gli ha inferto quando lui ha cercato di liberare la ragazza. A salvarlo è Cisneros, che nel frattempo sta tessendo la trama della sua sottile vendetta: Diego dovrà morire, ma prima dovrà provare il dolore della perdita della persona amata.