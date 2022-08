Grand Hotel serie tv, trama episodi 5 e 12 agosto

Nuove puntate su Canale 5 della fiction spagnola Grand Hotel – intrighi e passioni, giunta alla sua terza e ultima stagione. Ecco anticipazioni e trame degli episodi di venerdì 5 e 12 agosto 2022:

Grand Hotel / Nobiltà comporta obblighi (5 agosto)

Mentre si cerca di capire chi sia l’assassino di Ezequiel, Ayala scopre che qualcuno gli sta mandando dei rebus da risolvere e, con l’aiuto di Alicia, Julio e Maite, scopre un nome: Adrian Vera Celande. Risulta chiaro che questo nome non sia nuovo a Diego, il quale però non vuole parlarne.

Grand Hotel / L’asta (5 agosto)

Al Grand Hotel si organizza un’asta di beneficenza a favore degli orfani della parrocchia. Alicia, Maite e Julio ricevono il libro “Otello” e cercano di capire quale indizio seguire per scoprire di più su Diego.

Grand Hotel / La variante del dragone (12 agosto)

Julio, Alicia e Maite continuano le loro indagini risolvendo enigmi, fino a scoprire il cadavere di Sagrario, la madre di Diego. Alicia rivela a Julio la sua gelosia nei confronti dell’amica Maite. Andres, minacciato da donna Teresa, decide di fare una dichiarazione di innocenza alla stampa.

Grand Hotel / Il nemico in casa (12 agosto)

Nonostante gli indizi siano contro di lui, Julio e Alicia non credono affatto nella colpevolezza di Andres. Non ci crede neanche Maite e così si offre di difenderlo, anche se non ha alle spalle una grande pratica come avvocato. Intanto il mancato ritrovamento del corpo di Belen offre a Maite la possibilità di contestare le prove raccolte dall’ispettore capo Bazan, che sembra un po’ troppo ansioso di chiudere il caso. Quando poi viene rinvenuto il corpo del tutto irriconoscibile di una giovane donna, Bazan non ha dubbi: il corpo è quello di Belen e Andres deve essere giustiziato. Ma la fretta di Bazan comincia a destare qualche sospetto nel detective Ayala.