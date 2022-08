La mantide, la nuova serie tv di Canale 5 con Carole Bouquet | Anticipazioni Fiction

Anticipazioni La mantide, fiction in tre puntate su Canale 5

Il suo sguardo glaciale e ipnotico cela uno oscuro e tormentato passato che vi lascerà senza fiato. Lei si chiama Jeanne Deber ed è una serial killer condannata all’ergastolo che ha il volto altero dell’attrice Carole Bouquet, protagonista de La Mantide, la nuova miniserie francese in onda da questa sera su Canale 5, per tre prime serate (30 e 31 agosto e 5 settembre).

La storia raccontata è quella appunto di Jeanne Deber, meglio conosciuta come “la Mantide”, una spietata assassina che 25 anni prima ha terrorizzato la Francia uccidendo degli uomini con incredibile sadismo. Rinchiusa in carcere da oltre un ventennio, il destino permette a Jeanne di riaffiorare nella vita di suo figlio Damien (Fred Testot), un agente di polizia che dalla sua carcerazione la considera morta.

La mantide, trama

Ma quando una nuova serie di omicidi scuote la Francia, con un modus operandi simile a quello della Mantide, la polizia non avrà altra scelta che chiedere il suo aiuto per cercare di entrare nella psiche del criminale e prevenire la sua prossima mossa. Jeanne accetta, ma ad una condizione: avere un solo interlocutore, ossia suo figlio, che in tutti questi anni si è sempre rifiutato di farle visita.

La storia è supportata da un cast prestigioso guidato egregiamente da Carole Bouquet, la quale ammette di essere stata subito coinvolta nella sceneggiatura.

È un’offerta che non potevo rifiutare. È così raro che ci venga offerto di interpretare un personaggio così mostruoso e allo stesso tempo geniale!

Un ruolo quasi su misura per lei, dal momento che il regista Alexandre Laurent rivela che gli sceneggiatori hanno pensato a lei fin dalla fase di scrittura. La Mantide è un racconto denso di suspense e colpi di scena che, tra inconfessabili segreti e verità distorte, riesce a tenere alto l’interesse fino al suo epilogo. Il tutto mentre prende forma una figura sinistra piuttosto originale…